Nýafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla og missir sem minni á hvað skipti mestu máli var meðal þess sem var forseta Íslands hugleikið í ávarpi sínu við þingsetningu í dag. Halla Tómasdóttir setti 158. löggjafarþing í dag.
„Við höfum vegið og metið kosti og galla ólíkra leiða og tekið afstöðu. Þannig á það að vera í lýðræðissamfélagi. Þótt mjótt hafi verið á munum er niðurstaðan skýr og hana ber að virða. Um leið skulum við sýna skilning á þeim vonbrigðum og sterku tilfinningum sem niðurstaðan vekur hjá mörgum,“ sagði Halla Tómasdóttir í upphafi ávarps síns eftir að hún bauð þingmenn velkomna.
Lýðræðið byggi á því að valdið liggi hjá þjóðinni og að almenningur fái tækifæri til að taka afstöðu til stórra og umdeildra mála. Það sé merki um styrk lýðræðisins, ekki veikleika. Áður hafi Íslendingar tekist á um stór mál en þeim hafi tekist að horfa fram á veginn eins og tilefni sé til nú.
„Nú er spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði, heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman,“ sagði Halla.
Lýðræðislegt samfélag verði ekki til af sjálfu sér.
„Við mótum það á hverjum degi, með því hvernig við tölum saman, hvernig við hlustum og hvernig við berum virðingu fyrir þeim sem sjá framtíðina með öðrum augum en við sjálf.“
Þjóðaratkvæðagreiðsla svari þeirri spurningu sem var lögð fyrir þjóðina.
„En hún svarar ekki spurningunni um hvernig samfélag við viljum vera þegar niðurstaðan liggur fyrir. Það svar skrifum við sjálf. Með orðunum sem við veljum. Með virðingunni sem við sýnum. Með því að hlusta á hvert annað.“
Í ræðu sinni minntist Halla minntist þriggja ungmenna sem létust í bílslysi á Krísuvíkurvegi í síðustu viku og vottaði fjölskyldu, vinum og öllum þeim sem syrgja innilegrar samúðar.
„Slíkur missir snertir okkur öll og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli,“ sagði Halla.
Mikilvægt sé að taka utan um börnin og unga fólkið, hlusta á þau og styðja.
„Því ekkert segir meira um styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður. Hvernig við tökum utan um hvert annað segir líka mikið um það samfélag sem við viljum vera,“ sagði Halla.
Næst beindi hún máli sínu að þingmönnum en þeirra bíði stór og mikilvæg verkefni. Á Alþingi sé rými til þess að sýna að hægt sé að vera ósammála af virðingu og að auðmýkt og sannfæring geti farið saman.
„Þið getið ákveðið hvernig þið mætið þeim: Með skýrri sannfæringu og opnum hug. Með hugrekki til að hlusta. Og með auðmýkt.
Ég vona að þegar börn okkar og barnabörn líta til baka á þennan tíma muni þau ekki fyrst horfa til þeirra mála sem skiptu okkur í fylkingar, heldur kveikja í þeim von um veröld betri,“ sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands á þingsetningu í dag.