Árangur íslenskra nemenda í PISA-könnuninni heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýjustu könnunarinnar sem kynntar voru í morgun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands kynnir skýrslu sína um niðurstöðurnar á fundi í Háskólanum og verður hann í beinu streymi á Vísi.
Könnunin var lögð fyrir fyrir nemendur í 10. bekk vorið 2025. Skýrsla Menntavísindasviðs var í ritstjórn Önnu Kristínar Sigurðardóttur prófessors við Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.
Hópur fræðafólks við Menntavísindasvið HÍ og Háskólann á Akureyri hefur greint niðurstöður og skrifað kafla í skýrsluna og mun kynna helstu niðurstöður á fundinum.
Á fundinum verður frammistaða nemenda borin saman við nemendur í öðrum löndum, staða nemenda af erlendum uppruna verður skoðuð og þá verða lagðar fram tillögur um viðbrögð.
Að lokinni framsögu verður pallborð þar sem Freyja Hreinsdóttir forseti Menntavísindasviðs, Linda Heiðarsdóttir skrifstofustjóri skóla- og íþróttamála hjá mennta og barnamálaráðuneyti, Magnús Þór Jónsson formaður KÍ og Þórdís Jóna Sigurðardóttir forstjóri MMS ræða stöðu menntakerfisins og rýna í niðurstöður PISA.
Fundurinn stendur yfir frá 14:00 - 16:00 og verður í beinu streymi í spilaranum hér fyrir neðan.