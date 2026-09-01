Sigríður Þorvaldsdóttir leikkona lést í faðmi fjölskyldunnar rétt fyrir miðnætti í gær. Hún var 85 ára að aldri.
Dætur Sigríðar, greina frá þessu í færslu á Facebook.
„Mamma var, eins og alþjóð veit, eitt stórt bros og skilur eftir sig stórt skarð í lífi þeirra sem þótti vænt um hana en jafnframt ótal skemmtilegar minningar, endalausa ást og þakklæti,“ skrifa dæturnar.
Sigríður fæddist í Reykjavík þann 12. apríl 1941. Foreldrar hennar voru Þorvaldur Steingrímsson tónlistarmaður og Ingibjörg Halldórsdóttir hárgreiðslumeistari. Hún lærði leiklist við Leiklistarskóla Þjóðleikhússins og útskrifaðist þaðan árið 1958. Fyrsta hlutverk Sigríðar var í verkinu Kysstu mig Kata.
Seinna meir stundaði hún framhaldsnám í leiklist í Hollywood og lék í fjölda hlutverka á sviði og í kvikmyndum. Hún starfaði hjá Estelle Harman Actors Workshop og flutti síðan til Texas-fylkis þar sem hún starfaði hjá Dallas Theater Center.
Tveimur árum eftir flutningana kom Sigríður aftur til Íslands og var fastráðin hjá Þjóðleikhúsinu. Hún varð leikstjóri þar og sömuleiðis í sjónvarpinu og hjá Íslensku óperunni. Sigríður kom sjö sinnum fram í Ármótaskaupi Ríkisútvarpsins árin 1967 til 1982 og leikstýrði skaupinu árið 1979.
Að því loknu flutti hún í eitt ár með fjölskylduna til Grikklands og lærði þar grísku. Hún var einnig kjörin varaþingmaður Kvennalistans og sat á Alþingi um skeið. Þá varð hún formaður Félags íslenskra leikara árið 1988.
Sigríður giftist Lárusi Sveinssyni, trompetleikara og söngstjóra, árið 1967. Saman eignuðust þau þrjár dætur, Ingibjörgu, Þórunni og Dísellu.