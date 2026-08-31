Innlent

Skora á stjórn­völd að tryggja fasta við­veru þyrlu á Akur­eyri

Lovísa Arnardóttir skrifar
Bæjarráð tekur undir með Landhelgisgæslunni. 
Bæjarráð tekur undir með Landhelgisgæslunni.  Vísir/Vilhelm

Bæjarráð Fjallabyggðar skorar á stjórnvöld að tryggja fasta starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslu Íslands á Akureyri.

„Í ljósi mikils álags á þyrlusveit Landhelgisgæslunnar undanfarin misseri tekur bæjarráð Fjallabyggðar undir tillögu til þingsályktunar um fasta starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslu Íslands á Akureyri og jákvæða umsögn Landhelgisgæslunnar um málið,“ segir í ályktun bæjarráðs.

Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lagði fram þingsályktunartillögu þess efnis á síðasta þingi. Fjórtán skiluðu umsögn um málið, þar með talið Landhelgisgæslan. Í umsögn þeirra kom til dæmis fram að föst viðvera þyrlusveitarinnar á Akureyri yrði bylting í björgunar-, sjúkraflugs- og eftirlitsgetu.

Í ályktun kemur enn fremur fram að með því að festa starfsstöðina væri hægt að ná til allra landshluta innan 90 mínútna á hefðbundnum degi og efla verulega viðbragð á norður- og austurmiðum og hálendinu.

„Landhelgisgæslan hafði fulla viðbragðsgetu aðeins 61% ársins 2025 og telur óskynsamlegt að flytja eina núverandi þyrlu til Akureyrar án þess að fjölga þyrlum og áhöfnum,“ segir í ályktuninni.

Verði að tryggja í fjárlagagerð

Bæjarráð skorar í ályktun sinni á ríkisstjórn og Alþingi að leggja við næstu fjárlagagerð fram tímasetta og fjármagnaða áætlun um fjórðu björgunarþyrluna, sjöundu þyrluáhöfnina og nauðsynlega aðstöðu á Akureyri.

„Jafnframt verði hafið árs tilraunaverkefni í samræmi við tillögu Landhelgisgæslunnar, með fasta starfsstöð að markmiði. Allir landsmenn eiga að njóta sambærilegs öryggis og viðbragðsgetu, óháð búsetu,“ segir að lokum.

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