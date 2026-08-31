Bæjarráð Fjallabyggðar skorar á stjórnvöld að tryggja fasta starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslu Íslands á Akureyri.
„Í ljósi mikils álags á þyrlusveit Landhelgisgæslunnar undanfarin misseri tekur bæjarráð Fjallabyggðar undir tillögu til þingsályktunar um fasta starfsstöð þyrlu Landhelgisgæslu Íslands á Akureyri og jákvæða umsögn Landhelgisgæslunnar um málið,“ segir í ályktun bæjarráðs.
Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lagði fram þingsályktunartillögu þess efnis á síðasta þingi. Fjórtán skiluðu umsögn um málið, þar með talið Landhelgisgæslan. Í umsögn þeirra kom til dæmis fram að föst viðvera þyrlusveitarinnar á Akureyri yrði bylting í björgunar-, sjúkraflugs- og eftirlitsgetu.
Í ályktun kemur enn fremur fram að með því að festa starfsstöðina væri hægt að ná til allra landshluta innan 90 mínútna á hefðbundnum degi og efla verulega viðbragð á norður- og austurmiðum og hálendinu.
„Landhelgisgæslan hafði fulla viðbragðsgetu aðeins 61% ársins 2025 og telur óskynsamlegt að flytja eina núverandi þyrlu til Akureyrar án þess að fjölga þyrlum og áhöfnum,“ segir í ályktuninni.
Bæjarráð skorar í ályktun sinni á ríkisstjórn og Alþingi að leggja við næstu fjárlagagerð fram tímasetta og fjármagnaða áætlun um fjórðu björgunarþyrluna, sjöundu þyrluáhöfnina og nauðsynlega aðstöðu á Akureyri.
„Jafnframt verði hafið árs tilraunaverkefni í samræmi við tillögu Landhelgisgæslunnar, með fasta starfsstöð að markmiði. Allir landsmenn eiga að njóta sambærilegs öryggis og viðbragðsgetu, óháð búsetu,“ segir að lokum.