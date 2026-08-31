Ríkisútvarpið réðist í hagræðingaraðgerðir fyrir helgi sem hafa áhrif á sem nemur tíu til fimmtán stöðugildum. Bæði verður gripið til uppsagna og ekki ráðið í störf sem losna.
Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir Ríkisútvarpið standa frammi fyrir sömu áskorunum og aðrir fjölmiðlar. Há verðbólga hafi aukið kostnað á sama tíma og tekjur af þjónustu og auglýsingum hafi dregist saman hjá stofnuninni eins og öðrum í samfélaginu.
„Við erum, eins og aðrir fjölmiðlar, að horfa á það umhverfi sem blasir við okkur á þessu og næsta ári og hagræðingu í rekstri. Við erum að glíma við háa verðbólgu sem hefur áhrif á reksturinn hjá okkur á þessu ári og þurfum að meta hvernig staðan verður á næsta ári. Tekjur af þjónustu og auglýsingum hafa fallið hjá okkur,“ segir Stefán.
Rekstur allra deilda Ríkisútvarpsins sé nú til skoðunar. Hluti fækkunarinnar náist með því að ráða ekki í störf þeirra sem hætta vegna aldurs, en einnig verði gripið til beinna uppsagna.
„Við erum að rýna reksturinn hjá öllum okkar deildum. Fólk sem er að hætta hérna vegna aldurs verður ekki ráðið í staðinn og svo verða beinar uppsagnir.“
Stefán áætlar að samanlögð áhrif aðgerðanna nemi tíu til fimmtán stöðugildum.
Fækkun starfsfólks muni óhjákvæmilega hafa áhrif á starfsemina en Stefán segir Ríkisútvarpið áfram ætla að sinna lögbundnu hlutverki sínu.
„Við reynum að aðlaga okkur að þessari stöðu. Eftir því sem við verðum færri hefur það að sjálfsögðu áhrif, en við munum eftir sem áður sinna okkar hlutverki eins vel og kostur er.“