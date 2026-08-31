Innlent

Trausti nýr starfs­maður þing­flokks Mið­flokksins

Lovísa Arnardóttir skrifar
Trausti starfaði áður hjá Útlendingastofnun.
Trausti starfaði áður hjá Útlendingastofnun. Aðsend

Trausti Örn Þórðarson er nýr starfsmaður þingflokks hjá Miðflokknum. Hann kemur til flokksins frá Útlendingastofnun þar sem hann hefur starfað síðustu þrjú ár. Í tilkynningu kemur fram að hann muni sinna daglegum störfum þingflokks.

Trausti skipaði 5. sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum og er í dag áheyrnarfulltrúi í innkaupanefnd í Kópavogi, varaáheyrnarfulltrúi í velferðar- og mannréttindaráði og aðalfulltrúi í notendaráði í málefnum fatlaðs fólks.

Í tilkynningu kemur jafnframt fram að Trausti ólst upp í Hörgársveit og að hann er með ML-gráðu í lögfræði og hefur einnig lokið námi í kvikmyndagerð með áherslu á leiklist frá Kvikmyndaskóla Íslands. Síðustu þrjú ár hefur hann starfað sem lögfræðingur hjá Útlendingastofnun, m.a. í efnisteymi stofnunarinnar þar sem hann sinnti umsóknum um alþjóðlega vernd. Síðasta eina og hálfa árið starfaði Trausti í brottvísunarteymi stofnunarinnar. Samhliða starfi sínu þar hefur hann sinnt liðveislu hjá Kópavogsbæ.

Laufey Rún Ketilsdóttir var þangað til í sumar starfsmaður þingflokksins en var í sumar ráðin sérfræðingur í samskiptum og miðlun hjá Upplýsingamiðlun Landsbankans.

Aðrir starfsmenn þingflokks eru þau Björn Ingi Hrafnsson, Kjartan Magnússon og Helga Kristín Ingólfsdóttir. Þá er Fjóla Hrund Björnsdóttir framkvæmdastjóri þingflokks í leyfi. 

Miðflokkurinn Alþingi

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