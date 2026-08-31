Trausti Örn Þórðarson er nýr starfsmaður þingflokks hjá Miðflokknum. Hann kemur til flokksins frá Útlendingastofnun þar sem hann hefur starfað síðustu þrjú ár. Í tilkynningu kemur fram að hann muni sinna daglegum störfum þingflokks.
Trausti skipaði 5. sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum og er í dag áheyrnarfulltrúi í innkaupanefnd í Kópavogi, varaáheyrnarfulltrúi í velferðar- og mannréttindaráði og aðalfulltrúi í notendaráði í málefnum fatlaðs fólks.
Í tilkynningu kemur jafnframt fram að Trausti ólst upp í Hörgársveit og að hann er með ML-gráðu í lögfræði og hefur einnig lokið námi í kvikmyndagerð með áherslu á leiklist frá Kvikmyndaskóla Íslands. Síðustu þrjú ár hefur hann starfað sem lögfræðingur hjá Útlendingastofnun, m.a. í efnisteymi stofnunarinnar þar sem hann sinnti umsóknum um alþjóðlega vernd. Síðasta eina og hálfa árið starfaði Trausti í brottvísunarteymi stofnunarinnar. Samhliða starfi sínu þar hefur hann sinnt liðveislu hjá Kópavogsbæ.
Laufey Rún Ketilsdóttir var þangað til í sumar starfsmaður þingflokksins en var í sumar ráðin sérfræðingur í samskiptum og miðlun hjá Upplýsingamiðlun Landsbankans.
Aðrir starfsmenn þingflokks eru þau Björn Ingi Hrafnsson, Kjartan Magnússon og Helga Kristín Ingólfsdóttir. Þá er Fjóla Hrund Björnsdóttir framkvæmdastjóri þingflokks í leyfi.
Laufey Rún Ketilsdóttir hefur verið ráðin sérfræðingur í samskiptum og miðlun hjá Upplýsingamiðlun Landsbankans, nýrri deild bankans, og hefur þegar hafið störf.