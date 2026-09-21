Tíska og hönnun

Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör á tískusýningu Kringlunnar í síðustu viku. Kristín Lilja Sigurðardóttir gekk tískupallinn með fjögurra ára syni sínum Andra.
Það var líf og fjör á tískusýningu Kringlunnar í síðustu viku. Kristín Lilja Sigurðardóttir gekk tískupallinn með fjögurra ára syni sínum Andra. Elísabet Blöndal

Það var margt um manninn í bílakjallara Kringlunnar síðastliðinn fimmtudag. Tilefnið var tískusýning þar sem hausttískunni var gerð góð skil í glæsilegri umgjörð og lýsing, tónlist og stílisering sköpuðu einstaka stemningu.

Um 250 tískuunnendur komu þar saman að virða fyrir sér helstu stefnur og strauma haustsins úr verslunum Kringlunnar. 

Tinna Aðalbjörnsdóttir og Anna Clausen leiddu listræna mótun og stíliseringu sýningarinnar, en báðar búa yfir áralangri reynslu úr íslenskum og alþjóðlegum tískuheimi. Saman sköpuðu þær, ásamt öflugu teymi, metnaðarfulla sýningu þar sem tíska frá verslunum Kringlunnar var í aðalhlutverki.

Kristín Lilja Sigurðardóttir gekk tískupallinn fyrir íslenska ullarmerkið As We Grow en hún er með reyndari fyrirsætum landsins og hefur unnið með hátískuhúsum úti í heimi á borð við Dior og Bottega Veneta. Sömuleiðis hefur hún unnið verkefni fyrir tískuhúsið Zöru með syni sínum Andra, sem er fjögurra ára gamall og gekk tískupallinn með móður sinni síðastliðinn fimmtudag. Hann heillaði gesti upp úr skónum með miklum krúttlegheitum og var sannkallaður senuþjófur. 

Andri og Kristín Lilja stálu senunni á tískusýningu Kringlunnar!Elísabet Blöndal

Hér má sjá vel valdar myndir af gestum tískusýningarinnar:

Unnur María Pálmadóttir markaðsstjóri Kringlunnar og Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunnar.Elísabet Blöndal
Gestir klæddu sig upp í sitt fínasta púss.Elísabet Blöndal
Skálað fyrir hausttískunni.Elísabet Blöndal
Kristín Samúelsdóttir og Unnur María Pálmadóttir.Elísabet Blöndal
Elísabet Gunnars áhrifavaldur og athafnakona í brúnum tónum.Elísabet Blöndal
Gunnþórunn Jónsdóttir og Sóley Kristjánsdóttir brostu breitt.Elísabet Blöndal
Jógakennarinn Ágústa Kolbrún Roberts, Tinna Brá Baldvinsdóttir eigandi Hrím, Gréta Hlöðvers frá As We Grow og Jóhanna Bess. Elísabet Blöndal
Stjörnuparið Júlí Heiðar og Þórdís Björk.Elísabet Blöndal
Elísabet Gunnars.Elísabet Blöndal
NTC skvísurnar Íris Einars, markaðsstjóri, og Viktoría Sól Birgisdóttir ljósmyndari og grafíker.Elísabet Blöndal
DJ Anna Rakel þeytti taktföstum tónum!Elísabet Blöndal
Kristín Samúels, Unnur María, Emilía og Ísól.Elísabet Blöndal
Hildur Gunnlaugsdóttir arkítekt og Vilma Ýr eigandi Vilma Home mættu vel klæddar.Elísabet Blöndal
Sólrún Diego, lengst til hægri, í góðum félagsskap. Elísabet Blöndal
Lína Birgitta mætti með nýjan hund.Elísabet Blöndal
Helgi Ómarsson, Kolbrún Pálína og Kristín Ruth Jónsdóttir.Elísabet Blöndal
Glæsilegar dömur.Elísabet Blöndal
Stuð!Elísabet Blöndal
Þjálfaramæðgurnar Ellen Elsa og Kristjana Huld.Elísabet Blöndal
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