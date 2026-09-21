Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. september 2026 11:57 Það var líf og fjör á tískusýningu Kringlunnar í síðustu viku. Kristín Lilja Sigurðardóttir gekk tískupallinn með fjögurra ára syni sínum Andra. Elísabet Blöndal Það var margt um manninn í bílakjallara Kringlunnar síðastliðinn fimmtudag. Tilefnið var tískusýning þar sem hausttískunni var gerð góð skil í glæsilegri umgjörð og lýsing, tónlist og stílisering sköpuðu einstaka stemningu. Um 250 tískuunnendur komu þar saman að virða fyrir sér helstu stefnur og strauma haustsins úr verslunum Kringlunnar. Tinna Aðalbjörnsdóttir og Anna Clausen leiddu listræna mótun og stíliseringu sýningarinnar, en báðar búa yfir áralangri reynslu úr íslenskum og alþjóðlegum tískuheimi. Saman sköpuðu þær, ásamt öflugu teymi, metnaðarfulla sýningu þar sem tíska frá verslunum Kringlunnar var í aðalhlutverki. Kristín Lilja Sigurðardóttir gekk tískupallinn fyrir íslenska ullarmerkið As We Grow en hún er með reyndari fyrirsætum landsins og hefur unnið með hátískuhúsum úti í heimi á borð við Dior og Bottega Veneta. Sömuleiðis hefur hún unnið verkefni fyrir tískuhúsið Zöru með syni sínum Andra, sem er fjögurra ára gamall og gekk tískupallinn með móður sinni síðastliðinn fimmtudag. Hann heillaði gesti upp úr skónum með miklum krúttlegheitum og var sannkallaður senuþjófur. Andri og Kristín Lilja stálu senunni á tískusýningu Kringlunnar!Elísabet Blöndal Hér má sjá vel valdar myndir af gestum tískusýningarinnar: Unnur María Pálmadóttir markaðsstjóri Kringlunnar og Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunnar.Elísabet Blöndal Gestir klæddu sig upp í sitt fínasta púss.Elísabet Blöndal Skálað fyrir hausttískunni.Elísabet Blöndal Kristín Samúelsdóttir og Unnur María Pálmadóttir.Elísabet Blöndal Elísabet Gunnars áhrifavaldur og athafnakona í brúnum tónum.Elísabet Blöndal Gunnþórunn Jónsdóttir og Sóley Kristjánsdóttir brostu breitt.Elísabet Blöndal Jógakennarinn Ágústa Kolbrún Roberts, Tinna Brá Baldvinsdóttir eigandi Hrím, Gréta Hlöðvers frá As We Grow og Jóhanna Bess. Elísabet Blöndal Stjörnuparið Júlí Heiðar og Þórdís Björk.Elísabet Blöndal Elísabet Gunnars.Elísabet Blöndal NTC skvísurnar Íris Einars, markaðsstjóri, og Viktoría Sól Birgisdóttir ljósmyndari og grafíker.Elísabet Blöndal DJ Anna Rakel þeytti taktföstum tónum!Elísabet Blöndal Kristín Samúels, Unnur María, Emilía og Ísól.Elísabet Blöndal Hildur Gunnlaugsdóttir arkítekt og Vilma Ýr eigandi Vilma Home mættu vel klæddar.Elísabet Blöndal Sólrún Diego, lengst til hægri, í góðum félagsskap. Elísabet Blöndal Lína Birgitta mætti með nýjan hund.Elísabet Blöndal Helgi Ómarsson, Kolbrún Pálína og Kristín Ruth Jónsdóttir.Elísabet Blöndal Glæsilegar dömur.Elísabet Blöndal Stuð!Elísabet Blöndal Þjálfaramæðgurnar Ellen Elsa og Kristjana Huld.Elísabet Blöndal Sýningar á Íslandi Tíska og hönnun Samkvæmislífið Mest lesið Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Lífið Sonur Cindy Crawford er látinn Lífið Ein heitasta leikkona landsins á lausu Lífið Sjóðurinn tómur Lífið Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Lífið Var send í megrunarbúðir 11 ára gömul Lífið 50+: Ósjálfráða vinahreinsunin eftir fimmtugt Áskorun Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Lífið Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Lífið Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Tíska og hönnun Fleiri fréttir Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Lúpína verði fyrsta stopp fyrir veisluna eða afmælið Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Íslenskar systur slá í gegn í módelbransanum „Ég vil ekki sjá neina punga takk fyrir“ María Hrund á lista Vogue yfir þau best klæddu „Hef engar áhyggjur af því hvað þeim finnst“ Sjá meira