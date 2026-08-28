Samkvæmt síðustu Maskínukönnun fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun ætla 50,4% að segja já en 49,6% nei. Munurinn er innan vikmarka og ómögulegt að segja fyrir um úrslitin.
Könnunin var framkvæmd í dag og voru svarendur 3.274 talsins. Af þeim sögðust 1.523 ætla að segja já og slétt 1.500 nei. 170 svarendur sögðust óákveðnir og 82 ekki vilja svara.
Neiarar voru í meirihluta svarenda í tveimur aldurshópum, 18-29 ára og 70 ára og eldri. Jáarar voru flestir í aldurshópunum frá 40 ára aldri og til 60 ára aldurs.
Sem fyrr er höfuðborgarsvæðið talsvert jákvæðara en landsbyggðin. 56 prósent svarenda á höfuðborgarsvæðinu ætlar að segja já á móti 40,5 prósentum landsbyggðarinnar. Mjög jafnt er þó í öllum hópum.