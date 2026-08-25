Tæplega fjörutíu manns eru slasaðir og um þrjú hundruð heimili eru skemmd eftir að hvirfilbylur gekk yfir smáþorp í sunnanverðu Frakklandi í gær. Tveir eru sagðir alvarlega slasaðir.
Vindhraði mældist um 32,5 metrar á sekúndu í hvirfilbylnum sem reif þök af húsum í þorpinu Pomas í suðvestanverðu Frakklandi í gær. Um 1.400 heimili voru enn án rafmagns vegna óveðursins í morgun, að sögn AP-fréttastofunnar.
„Hálf þorpið er í rúst,“ hefur breska ríkisútvarpið eftir einum þorpsbúa úr viðtali við franskan fjölmiðil.
Viðvörun vegna þrumuveðurs var í gildi á svæðinu þegar hvirfilbylurinn gekk yfir. Þriðja áfanga Spánarhjólreiðanna um sunnanvert Frakkland var frestað þegar keppendur þurftu að leita sér skjóls vegna hagléls þegar um fimmtán kílómetrar voru eftir í rásmark.
Franska veðurstofan segir að árlega gangi nokkrir tugir hvirfilbylja yfir landið en flestir þeirra séu máttlitlir.