Kristján Kristjánsson, fyrrverandi stjórnandi útvarpsþáttarins Sprengisands á Bylgjunni um árabil, hefur verið ráðinn sem einn umsjónarmanna Kastljóssins á Ríkisútvarpinu. Þá hefur Rúnar Pálmason, fyrrverandi upplýsingafulltrúi Landsbankans, verið ráðinn sem fréttamaður á ríkisfjölmiðlinum.
Ríkisútvarpið greindi frá ráðningunum í morgun. Kristján lét fyrir skemmstu af störfum sem þáttastjórnandi umræðuþáttarins Sprengisands á Bylgjunni. Hann var á meðal umsjónarmanna Kastljóss frá 2000 til 2006.
Þeir Rúnar eiga það sameiginlegt að hafa starfað á samskipasviði Landsbankans. Kristján var yfirmaður samskipta bankans frá 2009 til 2015. Áður hafði hann verið upplýsingafulltrúi eftirhrunsstjórnarinnar og forstöðumaður samskipta hjá FL Group.
Rúnar, sem var ráðinn upplýsingafulltrúi Landsbankans eftir brotthvarf Kristjáns árið 2015, verður fréttamaður í fréttaskýringarþættinum Speglinum.
Áður en Rúnar sneri sér að almannatengslum var hann varafréttastjóri og blaðamaður á Morgunblaðinu í um fimmtán ár. Þá hefur hann reynslu af kennslu en hann starfaði sem grunnskólakennari á 10. áratug síðustu aldar.
Bæði Kristján og Rúnar hefja störf hjá RÚV um mánaðamótin.