Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar hefur samþykkt breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar, sem heimila meðal annars uppsetningu allt að þrjátíu metra hás masturs. „Ljóst er að Reykjavíkurflugvöllur er ekki að fara úr Vatnsmýri í náinni framtíð,“ segir í bókun meirihlutans.
Í fundargerð fundar umhverfis- og skipulagsráðs á miðvikudag segir að í breytingunni sem felist að skilgreind sé ný lóð, Nauthólsvegur 64-66, þar sem flugstjórnarmiðstöðin og spennistöð standa í dag. Auk þess sé skilgreind lóð á reit Nauthólsvegar 56-60, Nauthólsvegur 58E. Áður skilgreindir byggingarreitir innan nýrrar lóðar 64-66 haldist óbreyttir og heildarbyggingarmagn á reitnum/nýrri lóð haldist óbreytt, bæði ofan- og neðanjarðar.
Reitarafmörkun fyrir Nauthólsveg 54 minnki til samræmis og nýtingarhlutföll breytist vegna breyttra lóða/reitastærða. Á nýrri lóð að Nauthólsvegi nr. 58E verði heimilt að setja upp flugvallarbúnað þar með talið mastur allt að 30 metra hátt.
Tillagan hafi verið í auglýsingu frá 2. október 2025 til og með 13. nóvember 2025. Umsögn hafi borist frá Minjastofnun Íslands, Veitum, og skipulagsfulltrúa.
Tillagan hafi verið samþykkt með breytingum sem hafi komið fram í umsögn skipulagsfulltrúar.
Í bókun meirihlutans segir að hann samþykki fyrirliggjandi breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar. Breytingin feli meðal annars í sér að skilgreindar séu lóðir fyrir starfsemi og búnað sem tengist áframhaldandi rekstri flugvallarins.
„Ljóst er að Reykjavíkurflugvöllur er ekki að fara úr Vatnsmýri í náinni framtíð, þar sem enn hefur ekki verið fundinn viðeigandi staðsetning á nýjum flugvelli. Því er mikilvægt að skipulag svæðisins taki mið af þessari staðreynd og skapi nauðsynlegar forsendur fyrir öruggum og hagkvæmum rekstri flugvallarins á meðan svo er. Jafnframt er mikilvægt að nauðsynleg uppbygging og viðhald innviða geti átt sér stað með eðlilegum hætti.“