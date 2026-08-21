Björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins aðstoðuðu í gærkvöldi við að ná svifvæng niður úr tré við Hafravatn. Vinsælt er að svífa á svifvæng á svæðinu.
Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var einstaklingurinn sem notaði vænginn kominn niður úr trénu þegar þau komu á vettvang en þau aðstoðuðu við að ná tækinu niður.
Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að þegar útkallið kom til þeirra hafði maðurinn verið komið niður. Það hafi verið „smá bras“ að ná tækinu niður en það tekist að lokum.
Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér.