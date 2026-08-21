Innlent

Að­stoðuðu við að ná svifvæng úr tré við Hafravatn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Vinsælt er að leika sér að því að fara niður af fjallinu yfir vatnið.
Vinsælt er að leika sér að því að fara niður af fjallinu yfir vatnið. Vísir/Vilhelm

Björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins aðstoðuðu í gærkvöldi við að ná svifvæng niður úr tré við Hafravatn. Vinsælt er að svífa á svifvæng á svæðinu.

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var einstaklingurinn sem notaði vænginn kominn niður úr trénu þegar þau komu á vettvang en þau aðstoðuðu við að ná tækinu niður.

Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að þegar útkallið kom til þeirra hafði maðurinn verið komið niður. Það hafi verið „smá bras“ að ná tækinu niður en það tekist að lokum.

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