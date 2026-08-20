Hnúfubakur sást svamlandi í Faxaflóa í dag skammt frá Reykjavík. Ferðamenn hjá Sólfarinu við Sæbraut ráku upp stór augu þegar þau sáu dýrið. Leiðsögumaður segir það ekki algengt að sjá slík sporðaköst nálægt landi.
Þýski ferðamaðurinn Michael segir við fréttastofu hafa verið heillaður af hvalnum þó að hann hafi aðeins séð hann úr fjarlægð.
„Ég sá bara sporðinn skjótast upp og niður, og svo [hvalinn] blása út lofti,“ segir hann.
„Við spöruðum pening með því að geta sleppt því að fara í hvalaskoðunarferð,“ bætir hann við kíminn.
Ferðalangur hans, hin kanadíska Anne, segist því hafa séð hval í fyrsta sinn. Hún hafi aðeins séð hval áður í sjónvarpi. „Þetta eru enn þá meiri töfrar þegar maður sér svona í alvörunni.“
Hvalaskoðunarskip auk smærri báta þyrptust að dýrinu, enda þurfti ekki að sigla langt frá bryggju til að koma auga á dýrið.
Hin þýsk-breska Anna Richter hefur verið hvalaleiðsögumaður á Íslandi í rúm fjögur ár og segir það afar óalgengt að sjá dýrin svona nálægt höfn.
„Það er ekki algengt á sumrin, en á veturna koma þeir talsvert nær landi. Það gæti verið hitastigsbreyting sem er að valda þessu, þar sem hitastigið er að falla niður,“ segir hún.
„En þetta er engu að síður mjög sjaldgæft.“
Hún segir að hvalurinn hafi virst hátt í fimmtán metrar að lengd, jafnvel stærri, þótt erfitt sé að segja til um það. Hún efast því um að um kálf sé að ræða.