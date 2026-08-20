Grunnskólastarf í Grindavík hefst á nýjan leik í næstu viku og segir bæjarstjórinn Pétur G. Markan það mikinn sigur fyrir bæjarbúa að skólastarf sé að fara af stað. Hann telur að vegna mikillar áherslu á öryggi sé starfsfólk skólans jafnvel betur undirbúið en starfsfólk annarra skóla.
Grunnskólastarf í Grindavík hefst í næstu viku og er starfsfólk skólans mætt í vinnu og byrjað að undirbúa skólastarfið. Ekkert skólastarf hefur verið í bænum frá því í nóvembermánuði 203 og hefur mikil vinna átt sér stað við að tryggja öryggi nemenda og starfsfólks.
Rúmlega tuttugu nemendur eru skráðir í skólann í vetur á yngsta-, mið- og elsta stigi. Mikil áhersla hefur verið lögð á öryggismál að sögn bæjarstjórans Péturs G. Markan.
„Vinnan hefur farið þannig fram að við höfum verið í miklu og góðu samráði við menntamálaráðuneytið. Við höfum síðan verið að vinna nýtt áhættumat í allt sumar með okkar færustu sérfræingum og aukinni þekkingu heimamanna. Við byggjum á ansi góðum grunni þegar við hefjum skólastarfið sem er mikill sigur fyrir okkur,“ sagði Pétur Markan í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Hann segir þó engan afslátt vera gefin af öryggi í bænum.
„Hitt heldur. Það er verið að vinna nýtt áhættumat sem að gefur betri sýn og betri tilfinningu fyrir raunaðstæðum í Grindavík sem þýðir í raun og veru að við erum öruggari fyrir vikið.“
„Svo er þetta líka vinna sem er að mörgu leyti söguleg, hún hefur ekki verið unnin með þessum hætti áður. Þannig að allt samantekið þá hefur okkur unnist afskaplega vel í sumar og byrjum mjög brött og örugg skólastarfið núna í haust.“
Ekki hefur gosið í grennd við Grindavík síðan í júlímánuði á síðasta ári á sér enn stað landris og kvikusöfnun við Svartsengi og líklegasta sviðsmyndin er enn sú að kvikuhlaup verði á Sundhnúksgígaröðinni.
Pétur segir allar rýmingaráætlanir uppfærðar og til staðar.
„Það eru allir grunnskólar landsins og allar stofnanir landsins með rýmingaráætlanir og okkar eru uppfærðar miðað við aðstæður. Ég held að þar sem við erum náttúrulega að fara í gegnum þessa vinnu þá séum við jafnvel betur undirbúin en margur hver, af því að þetta er mikið áherslumál hjá okkur. Þannig að það er allt klárt.“