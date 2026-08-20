Ari Edwald, borgarfulltrúi Miðflokksins, hefur verið kjörinn stjórnarformaður Orkuveitunnar. Tillaga borgarstjóra þess efnis vakti talsverða athygli á sínum tíma, enda er Ari ekki í meirihluta borgarstjórnar en stjórnarformenn Orkuveitunnar eru nánast undantekningalaust á hans snærum.
Í tilkynningu Orkuveitunnar til Kauphallar segir að framhaldsaðalfundur félagsins hafi farið fram í dag og kjöri stjórnar þess verið lýst. Það séu sveitarstjórnir eigenda Orkuveitunnar, Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar, sem kjósi stjórnarmenn og varamenn.
Formaður hafi verið kjörinn Ari Edwald, borgarfulltrúi. Hann sé með háskólapróf í lögfræði og MBA og hafi gegnt starfi forstjóra hjá 365 miðlum og Mjólkursamsölunni.
Þá segir að stjórn sé þannig skipuð:
Varamenn séu: Magnea Gná Jóhannsdóttir, Brynjar Níelsson, Heiða Björg Hilmisdóttir, Auður Hermannsdóttir, María Sigríður Guðjónsdóttir og Liv Aase Skarstad. Áheyrnarfulltrúi til vara sé Ragnhildur Eva Jónsdóttir.