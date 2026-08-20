Hildur Björnsdóttir borgarstjóri lagði til á fundi borgarráðs í dag að tekjulágir geti fengið heimsenda máltíð og máltíð í félagsmiðstöðvum Reykjavíkurborgar á 1.500 krónur en ekki 1.900 eins og velferðarráð lagði til í vikunni. Á sama tíma lagði hún til að borgarfulltrúar greiddu meira fyrir hádegismat sinn.
Greint var frá því í vikunni að verð á máltíðum afgreiddum af Reykjavíkurborg í heimsendingu til íbúa í þjónustuíbúðum og í félagsmiðstöðvum aldraðra muni hækka um allt að sjötíu prósent, úr 1.100 í 1.900, eða um allt að 70 prósent. Í greinargerð meirihlutans sagði að bregðast þyrfti við þeirri staðreynd að gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði.
Tillaga borgarstjóra á fundi borgarráðs í dag gerir ráð þó fyrir ráð fyrir því að notendur matarþjónustu Reykjavíkurborgar sem hafa tekjur undir nánar skilgreindu tekjuviðmiði greiði 1.500 krónur fyrir máltíð í stað 1.900 króna. Lægra gjaldið gildi óháð því hvort máltíðar er neytt í félagsmiðstöð, þjónustuíbúðum eða hún er heimsend.
„Við teljum nauðsynlegt að verja lægstu tekjuhópana gegn þungum gjaldskrárhækkunum og leggjum því til sérstakar niðurgreiðslur fyrir tekjulægsta hópinn. Þá vek ég athygli á því að þrátt fyrir almennar hækkanir á máltíðum fyrir eldri borgara eru heimsendar máltíðir enn hagstæðari í Reykjavík en í ýmsum nágrannasveitarfélögum,” segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í tilkynningu um tillöguna.
Gróft kostnaðarmat tillögunnar gerir ráð fyrir því að tíu til tuttugu prósent af um 310.000 seldum máltíðum á ári verði niðurgreiddar um 400 krónur sem viðbótarniðurgreiðsla eða allt að 33 milljónir á ári.
Tillagan gerir ráð fyrir að velferðarsviði verði falið að útfæra tekjuviðmið, fyrirkomulag staðfestingar tekna og framkvæmd niðurgreiðslunnar og að endanlegt kostnaðarmat og tillaga að fjármögnun verði lögð fyrir borgarráð þegar útfærslan liggur fyrir. Lægra gjaldið taki gildi eins fljótt og kostur er að lokinni nauðsynlegri kerfis- og stjórnsýsluútfærslu.
Í annarri tillögu á fundi borgarráðs var svo lagt til að borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar greiði 1.900 krónur fyrir máltíðir í stjórnsýsluhúsum borgarinnar, en breytingin felur í sér 95 prósenta hækkun á fyrra gjaldi.
„Samhliða teljum við nauðsynlegt að borgarfulltrúar líti sér nær og taki á sig gjaldskrárhækkun sjálfir. Við höfum því lagt til að borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar greiði 1900 krónur fyrir mat í mötuneytum Ráðhúss og Höfðatorgs, en gjaldið er í dag 974 krónur,“ segir Hildur í tilkynningu málsins.
Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og formaður velferðarráðs, sagði í viðtali eftir að greint var frá breytingunni fyrr í vikunni að það hafa verið áfall að sjá, eftir að hafa tekið við sem formaður, hver vinnubrögð fyrri meirihluta höfðu verið. Gamli meirihlutinn hafi trekk í trekk verið búinn að skuldbinda borgina til að veita þjónustu sem ekki hafi fyllilega verið gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun.
Auk gjaldskrárhækkana verður lokað fyrir þjónustu á Vitatorgi um helgar. Þar var hægt að mæta alla daga vikunnar í hádegismat en frá og með 1. september verður lokað fyrir það.
Til útskýringar á helgarlokun sagði Ragnhildur Alda að það væri of dýrt að halda þjónustunni úti um helgar eftir að eldhúsið lokaði. Matur yrði þó áfram afgreiddur um helgar af Reykjavíkurborg eins og áður í heimsendingum og til íbúa í þjónustuíbúðum.