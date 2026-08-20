Innlent

Skóli hefst á ný í Grinda­vík og þing­menn efast um full­yrðingar Rússa

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
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Í hádegisfréttum verður rætt við fulltrúa í utanríkismálanefnd Alþingis varðandi þær fullyrðingar sendiherra Rússa í Noregi að þeir hafi engan áhuga á að spilla fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan er hér á landi. 

Þá skellum við okkur til Grindavíkur þar sem skólastarf hefst í haust. Þar þarf í ýmis horn að líta þegar kemur að öryggi barnanna og við ræðum við bæjarsjórann í beinni. 

Einnig tökum við stöðuna á hinu óhugnanlega máli í Reykholti sem nú er í aðalmeðferð hjá héraðsdómi Suðurlands.

Í sportpakka dagsins verður fjallað um stór tíðindi sem bárust úr  Bestu deild karla í morgun þegar Stjarnan rak þjálfarann sinn sem hafði aðeins stýrt liðinu í fjórtán leikjum.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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