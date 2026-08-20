Í hádegisfréttum verður rætt við fulltrúa í utanríkismálanefnd Alþingis varðandi þær fullyrðingar sendiherra Rússa í Noregi að þeir hafi engan áhuga á að spilla fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni sem framundan er hér á landi.
Þá skellum við okkur til Grindavíkur þar sem skólastarf hefst í haust. Þar þarf í ýmis horn að líta þegar kemur að öryggi barnanna og við ræðum við bæjarsjórann í beinni.
Einnig tökum við stöðuna á hinu óhugnanlega máli í Reykholti sem nú er í aðalmeðferð hjá héraðsdómi Suðurlands.
Í sportpakka dagsins verður fjallað um stór tíðindi sem bárust úr Bestu deild karla í morgun þegar Stjarnan rak þjálfarann sinn sem hafði aðeins stýrt liðinu í fjórtán leikjum.