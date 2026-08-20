Innlent

Hvað ætti ungt fólk að kjósa 29. ágúst?

Bjarki Sigurðsson skrifar
Pallborðið hefst klukkan 14 og verður hægt að horfa á það í beinni útsendingu í þessari frétt.
Pallborðið hefst klukkan 14 og verður hægt að horfa á það í beinni útsendingu í þessari frétt.

Ungt fólk verður í brennideplinum í Pallborðinu á Vísi í dag. Húsnæðismál, atvinnuleysi, efnahagsmál og fleiri mál verða rædd með það að markmiði að ungt fólk sé einhverju nær um hvað það á að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. 

Gestir Pallborðsins hafa verið áberandi í umræðunni og ætla tveir þeirra að kjósa já og tveir þeirra nei. 

Af Já-hliðinni eru það Jóhannes Óli Sveinsson, forseti Ungs jafnaðarfólks, og María Malmquist, varaformaður Uppreisnar. 

Af Nei-hliðinni eru það Steinar Ingi Kolbeins, fyrrverandi aðstoðarmaður ráðherra, og Magnea Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi. 

Útsendingin hefst klukkan 14 og verður hægt að fylgjast með í beinni útsendingu í þessari frétt. Spilari mun birtast hér fyrir neðan þegar nær dregur. 

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