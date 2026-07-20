Breski spunameistarinn og hlaðvarpsstjórnandinn Alastair Campbell, sem var lengi vel talsmaður Tony Blair, er staddur á Íslandi til að taka viðtal við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Campbell er feginn að komast undan hitanum á Bretlandi í kuldann og rigninguna á Íslandi.
Alastair Campbell er breskur blaðamaður sem var um margra ára bil ritstjóri yfir stjórnmálafréttum Daily Mirror áður en gekk til liðs við Tony Blair, nýkjörinn leiðtoga Verkamannaflokksins, árið 1994. Campbell var lykilmaður í mótun „Nýja Verkamannaflokksins“ á tíunda áratugnum og starfaði sem blaðafulltrúi Downing-strætis og talsmaður forsætisráðuneytisins undir Blair.
Síðustu tvo áratugi hefur Campbell starfað sjálfstætt sem pólitískur ráðgjafi en hefur á síðustu árum verið þekktastur fyrir að stýra hinu geysivinsæla hlaðvarpi The Rest Is Politics með Rory Stewart sem þeir stofnuðu saman árið 2022. Ástæðan fyrir veru Campbell á landinu tengist hlaðvarpinu en hann tók í morgun viðtal við Kristrúnu Frostadóttur sem birtist í næstu viku.
„Þetta er frábært, það er kalt, það rignir og það er enga hitabylgju að sjá. Og þarna er smá kalt vatn sem er hægt að dýfa sér ofan í, sennilega í fyrramálið. Þvílíkur léttir að vera fjarri hitanum. Þið þurfið að giska hvar ég er,“ sagði Alastair meðan hann gekk meðfram Tjörninni síðdegis í gær.
„Alsæla! Engin hitabylgja. Rigning og kuldi,“ skrifaði hann við færsluna.
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Campbell birti síðan annað myndband á Instagram-síðu sinni í morgun af kríum úti á Seltjarnarnesi. Í myndbandinu mátti heyra hann ræða við Íslending um kríurnar og neita því að fara út úr bílnum.
„Einn af þessum dögum þar sem þögul kyrrðin er nauðsynleg innan um fjölmiðlafabrikkuna (e. media blah factory). Þetta færði mér það á leið minni í morgunsundið á Íslandi. Get ekki sagt ykkur hvað það er gott að vera kaldur og blautur!!!!!“ skrifaði Campbell við myndbandið.
Campbell birti loks myndaröð af sér með Kristrúnu í Stjórnarráðinu, styttunni af óþekkta embættismanninum upp úr hádeginu í dag.
„Meðan nýr forsætisráðherra tekur við embætti í Bretlandi með mínum bestu kveðjum er ég mjög glaður að vera á Íslandi með forsætisráðherra landsins, Kristrúnu Frostadóttur, fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB-viðræður seinni hluta ágústmánaðar. Einn af snjöllustu núverandi leiðtogunum í dag svo fylgist með aðalviðtalinu í The Rest is Politics næsta mánudag,“ skrifaði Campbell við myndina.
Þá nefndi Alastair hvað það hefði verið gaman að heyra að Kristrún hefði notað strategísk úrræði hans úr bókinni Winners: And How They Succeed þegar hún vann sigur í Alþingiskosningunum haustið 2024.
Loks birti Campbell mynd af sér með Birni Malmquist, fréttamanni á Ríkisútvarpinu, sem skutlaði honum í sund í morgun og tók við hann viðtal fyrir kvöldfréttirnar.