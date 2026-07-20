Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. júlí 2026 11:59 Tom Cruise, Jaÿ Z, Beyoncé, Shakira, Kevin Hart, Shakira, Christina Aguilera og Mick Jagger voru meðal stjarnanna á leiknum í gær. Getty Spánverjar unnu Argentínumenn í spennuþrungnum úrslitaleik Heimsmeistaramótstins í knattspyrnu á MetLife-leikvanginum í Miami í gær. Stjörnurnar skinu skært á vellinum en í stúkunni var ekki minna um stjörnufans. Það er fátt betra en að horfa á leik á HM þegar myndatökumaðurinn beinir myndavélinni upp í stúku og leiklýsirinn reynir hvað hann getur til að bera kennsl á viðkomandi án þess að eiga erindi sem erfiði. Heimsmeistaramótið í ár var sérstaklega stjörnum prýtt enda eru Bandaríkin algjört stjörnubæli. Hér að neðan má sjá brot af þeim fjölda stjarna sem mætti á leikinn. Tom Cruise flutti ræðu fyrir leik.Getty Ódysseifsleikarinn Matt Damon studdi Argentínu í úrslitaleiknum.Getty Mick Jagger sumarlegur með Christinu Aguileru.Getty NFL-goðsögnin Tom Brady fylgdist grannt með ásamt Hollywood-leikaranum Damson Idris.Getty Druski fékk sér tekíla á leiknum. Jay-Z og Beyoncé lifðu sig inn í leikinn.Getty Fyrirsætan Winnie Harlow og Teyana Taylor fengu sér popp yfir leiknum.Getty Sarah Jessica Parker og Matthew Broderick stressuð yfir leiknum.Getty Hjónin Dwyane Wade og Gabrielle Union fersk á því.Getty Chalamet rölti með bolta inn á völlinn.Getty Chalamet átti nokkur vel valin orð við Beckham í undanúrslitaleik Spánar og Frakklands.Getty Cleveland Cavaliers-kapparnir James Harden og Donovan Mithchell fylgjast með leiknum með Marcelo meðan Chalamet borar í nefið.Getty Jon Hamm glettinn á svip.Getty Kanadíska poppstjarnan Tate McRae brosmild á leiknum.Getty Kevin Hart og Shakira stilltu sér upp með Ferran Torres.Getty Javier Bardem fagnaði með framherjanum Borja Iglesias.Getty Tenniskappinn Carlos Alcaraz fagnaði með Lamine Yamal.Getty Donald Trump lét sig að sjálfsögðu ekki vanta og reyndi hvað hann gat til að fá að vera með í fagnaðarlátunum.Getty HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Hollywood Fótbolti Tengdar fréttir Spánverjar heimsmeistarar Spánn varð í kvöld heimsmeistari í fótbolta karla í annað sinn eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik á MetLife-leikvanginum í New Jersey. Ferran Torres skoraði eina mark leiksins í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar. 19. júlí 2026 22:05 David kemur áhugalausri Victoriu til varnar Enska knattspyrnugoðsögnin David Beckham hefur komið eiginkonu sinni, kryddpíunni Victoriu Beckham, til varnar eftir að myndir náðust af fjölskyldunni á leik Englands og Noregs á laugardaginn. Á meðan Englendingar ærðust af gleði yfir marki Jude Bellingham þá sat svipbrigðalaus Victoria sem fastast. 14. júlí 2026 16:50 Mest lesið Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Lífið Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Lífið Þöglu börnin gleymast í kerfinu Lífið Ríflega níutíu manns mættu í eitt stærsta pálínuboð Íslandssögunnar Matur „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Lífið Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð Lífið Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Lífið Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól? Lífið samstarf Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Lífið Fleiri fréttir Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Sjá meira