Lífið

Stjörnurnar skinu skært í stúkunni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tom Cruise, Jaÿ Z, Beyoncé, Shakira, Kevin Hart, Shakira, Christina Aguilera og Mick Jagger voru meðal stjarnanna á leiknum í gær.
Tom Cruise, Jaÿ Z, Beyoncé, Shakira, Kevin Hart, Shakira, Christina Aguilera og Mick Jagger voru meðal stjarnanna á leiknum í gær. Getty

Spánverjar unnu Argentínumenn í spennuþrungnum úrslitaleik Heimsmeistaramótstins í knattspyrnu á MetLife-leikvanginum í Miami í gær. Stjörnurnar skinu skært á vellinum en í stúkunni var ekki minna um stjörnufans.

Það er fátt betra en að horfa á leik á HM þegar myndatökumaðurinn beinir myndavélinni upp í stúku og leiklýsirinn reynir hvað hann getur til að bera kennsl á viðkomandi án þess að eiga erindi sem erfiði.

Heimsmeistaramótið í ár var sérstaklega stjörnum prýtt enda eru Bandaríkin algjört stjörnubæli. Hér að neðan má sjá brot af þeim fjölda stjarna sem mætti á leikinn.

Tom Cruise flutti ræðu fyrir leik.Getty

Ódysseifsleikarinn Matt Damon studdi Argentínu í úrslitaleiknum.Getty

Mick Jagger sumarlegur með Christinu Aguileru.Getty

NFL-goðsögnin Tom Brady fylgdist grannt með ásamt Hollywood-leikaranum Damson Idris.Getty

Druski fékk sér tekíla á leiknum.

Jay-Z og Beyoncé lifðu sig inn í leikinn.Getty

Fyrirsætan Winnie Harlow og Teyana Taylor fengu sér popp yfir leiknum.Getty

Sarah Jessica Parker og Matthew Broderick stressuð yfir leiknum.Getty

Hjónin Dwyane Wade og Gabrielle Union fersk á því.Getty

Chalamet rölti með bolta inn á völlinn.Getty

Chalamet átti nokkur vel valin orð við Beckham í undanúrslitaleik Spánar og Frakklands.Getty

Cleveland Cavaliers-kapparnir James Harden og Donovan Mithchell fylgjast með leiknum með Marcelo meðan Chalamet borar í nefið.Getty

Jon Hamm glettinn á svip.Getty

Kanadíska poppstjarnan Tate McRae brosmild á leiknum.Getty

Kevin Hart og Shakira stilltu sér upp með Ferran Torres.Getty

Javier Bardem fagnaði með framherjanum Borja Iglesias.Getty

Tenniskappinn Carlos Alcaraz fagnaði með Lamine Yamal.Getty

Donald Trump lét sig að sjálfsögðu ekki vanta og reyndi hvað hann gat til að fá að vera með í fagnaðarlátunum.Getty
HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Hollywood Fótbolti

Tengdar fréttir

Spánverjar heimsmeistarar

Spánn varð í kvöld heimsmeistari í fótbolta karla í annað sinn eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik á MetLife-leikvanginum í New Jersey. Ferran Torres skoraði eina mark leiksins í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar.

David kemur áhugalausri Victoriu til varnar

Enska knattspyrnugoðsögnin David Beckham hefur komið eiginkonu sinni, kryddpíunni Victoriu Beckham, til varnar eftir að myndir náðust af fjölskyldunni á leik Englands og Noregs á laugardaginn. Á meðan Englendingar ærðust af gleði yfir marki Jude Bellingham þá sat svipbrigðalaus Victoria sem fastast.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.