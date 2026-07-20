Lífið

Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Nóg að gera!
Nóg að gera!

Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu er lokið, það er rok og rigning úti og sumarið fer bráðum að klárast. En örvæntið ekki, Stjörnulífið á Vísi er á sínum stað.

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Síðasta stefnumótið í bili

Áhrifavaldaparið Ástrós Traustadóttir og Adam Helgason eiga von á öðru barni sínu hvað úr hverju og fóru því á síðasta stefnumótið í bili.

Bleikur padel í Asíureisu

Sunneva Einarsdóttir hefur verið á ferðalagi um Malasíu með kærasta sínum, Benedikti Bjarnasyni.

Þá kíkti hún greinilega líka til Indónesíu í bleikan padel.

Fröken Ameríka

Fyrirætan Helen Óttarsdóttir er á ferðalagi um Bandaríkin með kærasta sínum, gítarleikaranum Rubin Pollock.

Ætlaði ekki að verða svona mössuð

Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir ætlaði ekki að verða svona mössuð.

Gellubústaður á Þingvöllum

Hildur Sif Hauksdóttir fór í gellubústað á Þingvöllum.

Heilluð af Friðheimum

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi þingmaður, heimsótti vini sína á Friðheimum og dáðist að ræktuninni.

Birti myndir af kæró

Tónlistarkonan Bríet birti myndir af tónleikum sínum á Lopapeysunni og þar voru nokkrar af kærastanum, Lárusi Erni.

Vísir fjallaði um kærustuparið í vikunni en lítið hefur farið fyrir sambandinu á samfélagsmiðlum síðustu mánuðina.

Fædd í Montreal

Elín Hall fagnaði afmæli á fæðingarstað sínum, Montreal, á föstudaginn.

Gummi Emil gusað yfir sig

Líkamsræktarfrömuðurinn Gummi Emil segir marga hafa tjáð sér að hann hafi gusað yfir sig. Það geti verið en hann ætlar samt ekki að hætta.

Tvöföld Sveindís

Landsliðskonan Sveindís Jane birti tvær prófílmyndir af sér, eina í lit og eina í svarthvítu.

Huggulegt í Hamptons

Fyrirsætan Helena Hafþórsdóttir O'Connor skellti sér í frí til New York með kærasta sínum, Stefáni Orra, þar sem þau spókuðu sig um Hamptons-hverfaröðina.

Gleitt sitja glaðir

Húðsérfræðingurinn Helga Sigrún klæddi sig í karlmannsjakkaföt og stillti sér upp.

Æðislegt við Aþenustrendur

Áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir og fótboltakappinn Hörður Björgvin Magnússon hafa notið sumarblíðunnar í Aþenu síðustu vikuna.

Kolfreyja leggst á bæn

Tónlistarkonan Kolfreyja Sól, betur þekkt sem Alaska1867, lagðist á bæn fyrir, að því er virðist, kött ef marka má táknin.

Æft á fullu

Landsliðskonan Glódís Perla er byrjuð að æfa á fullu með Bayern Munchen.

Enn í sumarskapi

Útvarpskonan Jóhanna Helga er enn í sumarskapi.

Meðal hundrað áhrifamestu

Katrín Tanja Davíðsdóttir var meðal hundrað útvalinna á lista Time yfir áhrifamesta íþróttafólk heims og mætti á galakvöld í tilefni af því með eiginmann sinn og dóttur.

Uppstillt við listaverk

Helga Þóra Bjarnadóttir stillti sér upp við listaverk.

Ástfangin í sextán mánuði

Júlía Margrét Einarsdóttir, útvarpskona og rithöfundur, er búin að vera í sambandi með sínum heittelskaða í sextán mánuði og ætlar að fagna hverjum mánuði næstu sjötíu árin.

Plötusnúður í golfstuði

Plötusnúðurinn Dóra Júlía er mætt til Bretlands á leið í stórafmæli og smellti myndum af sér í golf-blíðunni.

Stjörnulífið


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