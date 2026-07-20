Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. júlí 2026 09:16 Nóg að gera! Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu er lokið, það er rok og rigning úti og sumarið fer bráðum að klárast. En örvæntið ekki, Stjörnulífið á Vísi er á sínum stað. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Síðasta stefnumótið í bili Áhrifavaldaparið Ástrós Traustadóttir og Adam Helgason eiga von á öðru barni sínu hvað úr hverju og fóru því á síðasta stefnumótið í bili. View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa) Bleikur padel í Asíureisu Sunneva Einarsdóttir hefur verið á ferðalagi um Malasíu með kærasta sínum, Benedikti Bjarnasyni. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) Þá kíkti hún greinilega líka til Indónesíu í bleikan padel. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) Fröken Ameríka Fyrirætan Helen Óttarsdóttir er á ferðalagi um Bandaríkin með kærasta sínum, gítarleikaranum Rubin Pollock. View this post on Instagram A post shared by Helen Málfríður Óttarsdóttir (@helenottars) Ætlaði ekki að verða svona mössuð Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir ætlaði ekki að verða svona mössuð. View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs) Gellubústaður á Þingvöllum Hildur Sif Hauksdóttir fór í gellubústað á Þingvöllum. View this post on Instagram A post shared by hildur sif hauks (@hildursifhauks) Heilluð af Friðheimum Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi þingmaður, heimsótti vini sína á Friðheimum og dáðist að ræktuninni. View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) Birti myndir af kæró Tónlistarkonan Bríet birti myndir af tónleikum sínum á Lopapeysunni og þar voru nokkrar af kærastanum, Lárusi Erni. View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar) Vísir fjallaði um kærustuparið í vikunni en lítið hefur farið fyrir sambandinu á samfélagsmiðlum síðustu mánuðina. Fædd í Montreal Elín Hall fagnaði afmæli á fæðingarstað sínum, Montreal, á föstudaginn. View this post on Instagram A post shared by Elín Hall (@elinsifhall) Gummi Emil gusað yfir sig Líkamsræktarfrömuðurinn Gummi Emil segir marga hafa tjáð sér að hann hafi gusað yfir sig. Það geti verið en hann ætlar samt ekki að hætta. View this post on Instagram A post shared by Guðmundur Emil Hercules Jóhannsson (@gummiemil) Tvöföld Sveindís Landsliðskonan Sveindís Jane birti tvær prófílmyndir af sér, eina í lit og eina í svarthvítu. View this post on Instagram A post shared by Sveindís Jane Jónsdóttir (@sveindisss) Huggulegt í Hamptons Fyrirsætan Helena Hafþórsdóttir O'Connor skellti sér í frí til New York með kærasta sínum, Stefáni Orra, þar sem þau spókuðu sig um Hamptons-hverfaröðina. View this post on Instagram A post shared by Helena OC (@helenaoc) Gleitt sitja glaðir Húðsérfræðingurinn Helga Sigrún klæddi sig í karlmannsjakkaföt og stillti sér upp. View this post on Instagram A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun) Æðislegt við Aþenustrendur Áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir og fótboltakappinn Hörður Björgvin Magnússon hafa notið sumarblíðunnar í Aþenu síðustu vikuna. View this post on Instagram A post shared by Móeiður Lárusdóttir (@moeidur) Kolfreyja leggst á bæn Tónlistarkonan Kolfreyja Sól, betur þekkt sem Alaska1867, lagðist á bæn fyrir, að því er virðist, kött ef marka má táknin. View this post on Instagram A post shared by Alaska1867 (@alaska_1867) Æft á fullu Landsliðskonan Glódís Perla er byrjuð að æfa á fullu með Bayern Munchen. View this post on Instagram A post shared by Glódís Perla Viggósdóttir (@glodisperla) Enn í sumarskapi Útvarpskonan Jóhanna Helga er enn í sumarskapi. View this post on Instagram A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9) Meðal hundrað áhrifamestu Katrín Tanja Davíðsdóttir var meðal hundrað útvalinna á lista Time yfir áhrifamesta íþróttafólk heims og mætti á galakvöld í tilefni af því með eiginmann sinn og dóttur. View this post on Instagram A post shared by Katrín Tanja Davíðsdóttir (@katrintanja) Uppstillt við listaverk Helga Þóra Bjarnadóttir stillti sér upp við listaverk. View this post on Instagram A post shared by Helga Þóra Bjarnadóttir (@helgaathora) Ástfangin í sextán mánuði Júlía Margrét Einarsdóttir, útvarpskona og rithöfundur, er búin að vera í sambandi með sínum heittelskaða í sextán mánuði og ætlar að fagna hverjum mánuði næstu sjötíu árin. View this post on Instagram A post shared by Júlía Margrét Einarsdóttir (@julimargret) Plötusnúður í golfstuði Plötusnúðurinn Dóra Júlía er mætt til Bretlands á leið í stórafmæli og smellti myndum af sér í golf-blíðunni. View this post on Instagram A post shared by Dóra Júlía | J’adora (@dorajulia) Stjörnulífið Mest lesið Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Lífið Þöglu börnin gleymast í kerfinu Lífið Ríflega níutíu manns mættu í eitt stærsta pálínuboð Íslandssögunnar Matur „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Lífið Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð Lífið Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Lífið Vissir þú að JYSK selur bleikan útilegustól? 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