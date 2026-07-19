Lífið

Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Fólk var tilbúið að bíða til að grípa eitthvað gott í gogginn.
Fólk var tilbúið að bíða til að grípa eitthvað gott í gogginn. Vísir/Viktor

Götubitahátíðin er einn stærsti matarviðburður Íslands og fer árlega fram í Hljómskálagarðinum.

Á hátíðinni er keppt um besta götubita landsins og keppir sigurvegarinn fyrir Íslands hönd á European Street Food Awards í lok september.

Við erum ekki að segja að hinir hafi tapað, en þessi maður vann Götubita ársins!Vísir/Viktor

Þátttakendur í ár fylltu meira en fjörutíu matarvagna og sölubása.

Rigningin setti sinn svip á hátíðina í ár. Vísir/Viktor

Boðið var upp á fjölbreyttan og spennandi mat frá öllum heimshornum. 

Boðið var upp á dagskrá á Götubitahátíðinni. Vísir/Viktor

Í fyrra mættu meira en 100 þúsund gestir samkvæmt skipuleggjendum. Ekki hafa verið birtar tölur fyrir hátíðina í ár. 

Ekki slær maður hendinni á móti fisk og frönskum.Vísir/Viktor

Veðrið var því miður ekki upp á sitt besta í Reykjavík þessa helgina en fjöldi fólks lét það ekki á sig fá. 

Úrkoma í Reykjavík fyrri hluta júlímánaðar var meira en tvöfalt yfir meðaltali síðustu þrjátíu ára. Vísir/Viktor

Reykjavík Veitingastaðir Matur Drykkir


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.