Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð Sigurgeir Þorkelsson skrifar 19. júlí 2026 22:44 Fólk var tilbúið að bíða til að grípa eitthvað gott í gogginn. Vísir/Viktor Götubitahátíðin er einn stærsti matarviðburður Íslands og fer árlega fram í Hljómskálagarðinum. Á hátíðinni er keppt um besta götubita landsins og keppir sigurvegarinn fyrir Íslands hönd á European Street Food Awards í lok september. Við erum ekki að segja að hinir hafi tapað, en þessi maður vann Götubita ársins!Vísir/Viktor Þátttakendur í ár fylltu meira en fjörutíu matarvagna og sölubása. Rigningin setti sinn svip á hátíðina í ár. Vísir/Viktor Boðið var upp á fjölbreyttan og spennandi mat frá öllum heimshornum. Boðið var upp á dagskrá á Götubitahátíðinni. Vísir/Viktor Í fyrra mættu meira en 100 þúsund gestir samkvæmt skipuleggjendum. Ekki hafa verið birtar tölur fyrir hátíðina í ár. Ekki slær maður hendinni á móti fisk og frönskum.Vísir/Viktor Veðrið var því miður ekki upp á sitt besta í Reykjavík þessa helgina en fjöldi fólks lét það ekki á sig fá. Úrkoma í Reykjavík fyrri hluta júlímánaðar var meira en tvöfalt yfir meðaltali síðustu þrjátíu ára. Vísir/Viktor Reykjavík Veitingastaðir Matur Drykkir Mest lesið Ríflega níutíu manns mættu í eitt stærsta pálínuboð Íslandssögunnar Matur „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Lífið Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Lífið Þöglu börnin gleymast í kerfinu Lífið Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum Lífið Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Lífið Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Lífið Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð Lífið Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Sjá meira