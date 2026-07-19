Lífið

„Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn

Freyja Þórisdóttir skrifar
Júlí Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir kepptu í söngvakeppni sjónvarpsins í fyrra með lagið Eldur.
Júlí Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir kepptu í söngvakeppni sjónvarpsins í fyrra með lagið Eldur. Facebook/Júlí Heiðar

Fjölskylda listaparsins Þórdísar Bjarkar Þorfinnsdóttur og Júlís Heiðars Halldórssonar heldur áfram að stækka en dóttir þeirra kom í heiminn á dögunum. Móður og barni heilsast vel en Þórsdís gerði sér lítið fyrir og mætti í brúðkaup örfáum dögum eftir fæðinguna.

„Lítil stúlka með bollukinnar og svart hár mætti í heiminn kl. 05:01 þann 14. júlí. Móður og dóttur heilsast vel. Svo vel að hún Dísa mín mætti galvösk í brúðkaup í gær. Ekki allar hetjur þurfa skikkju en ég ákvað samt að panta eina af Temu fyrir hana Dísu mína,“ segir í fallegri færslu sem Júlí birti á Facebook.

Þar skrifar hann einnig að „hún bar sig vel eins og naglinn sem hún er og henti í brandara þegar hausinn stóð hálfur út í fæðingarstofunni. Nú er bara að njóta,“ en hamingjuóskum rignir inn undir færslu foreldranna.

Fyrir eiga þau hvort sinn strákinn en stúlkan er annað barn þeirra saman. Þau Þórdís og Júlí voru í sama bekk í Listaháskóla Íslands og höfðu verið vinir í langan tíma áður en ástin tók völdin. Þau trúlofuðu sig í maí árið 2022.

Barnalán Stjörnulífið

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