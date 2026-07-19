„Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn

Fjölskylda listaparsins Þórdísar Bjarkar Þorfinnsdóttur og Júlís Heiðars Halldórssonar heldur áfram að stækka en dóttir þeirra kom í heiminn á dögunum. Móður og barni heilsast vel en Þórsdís gerði sér lítið fyrir og mætti í brúðkaup örfáum dögum eftir fæðinguna.
„Lítil stúlka með bollukinnar og svart hár mætti í heiminn kl. 05:01 þann 14. júlí. Móður og dóttur heilsast vel. Svo vel að hún Dísa mín mætti galvösk í brúðkaup í gær. Ekki allar hetjur þurfa skikkju en ég ákvað samt að panta eina af Temu fyrir hana Dísu mína,“ segir í fallegri færslu sem Júlí birti á Facebook.
Þar skrifar hann einnig að „hún bar sig vel eins og naglinn sem hún er og henti í brandara þegar hausinn stóð hálfur út í fæðingarstofunni. Nú er bara að njóta,“ en hamingjuóskum rignir inn undir færslu foreldranna.
Fyrir eiga þau hvort sinn strákinn en stúlkan er annað barn þeirra saman. Þau Þórdís og Júlí voru í sama bekk í Listaháskóla Íslands og höfðu verið vinir í langan tíma áður en ástin tók völdin. Þau trúlofuðu sig í maí árið 2022.
Leikararnir Júlí Heiðar og Þórdís Björk eru trúlofuð. Þau greindu frá því í sameiginlegri færslu á Instagram og bað hann hennar í uppáhalds byggingunni þeirra, Samkomuhúsinu á Akureyri.
Listaparið Júlí Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir eru byrjuð með hlaðvarp, sem heitir Upp á síðkastið. Í auglýsingu á samfélagsmiðlum stendur að fyrsti þátturinn verði gefinn út á sunnudaginn og verði á dagskrá alla sunnudaga fram að jólum.
Listaparið Þórdís Björk Þorfinnsdóttir og Júlí Heiðar Halldórsson eiga von á sínu fyrsta barni saman. Fyrir eiga þau hvort sinn soninn frá fyrri samböndum.
Listaparið Júlí Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir eiga von á stúlku ef marka má bleika litinn í óvæntu steypiboði Þórdísar um helgina. Hún sagðist alsæl hafa óskað eftir því að slík veisla yrði ekki haldin.