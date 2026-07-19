Innlent

Tíma­frek verk­efni kennara, um­ferðar­öryggi í Hval­firði og stemningin á Spáni

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar eru á sínum stað klukkan 12:00.
Hádegisfréttir Bylgjunnar eru á sínum stað klukkan 12:00.

Í hádegisfréttum er rætt við formann framhaldsskólakennara sem segir of mikinn tíma kennara fara í að búa til námsefni í stærðfræði, gögn í greininni séu úr sér gengin en enginn framhaldsskólakennari telur stöðu nýnema góða í stærðfræði.

Þá er rætt við sveitarstjóra í Hvalfirði sem segir gatnamót í sveitarfélaginu vera komna að þolmörkum og dæmi um alvarleg umferðarslys vegna þessa.

Við tökum líka stöðuna á stemningunni á Spáni í aðdraganda úrslitaleiks heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu í kvöld milli Spánar og Argentínu. Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan 12:00.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 19. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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