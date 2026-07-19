Innlent

Facebook og tengdir miðlar liggja niðri

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þetta blasir við undirrituðum þegar hann reyndi að kíkja á skilaboðin sín.
Þetta blasir við undirrituðum þegar hann reyndi að kíkja á skilaboðin sín. Skjáskot

Facebook og tengdir miðlar á borð við Instagram liggur niðri. Vefútgáfa miðlanna er óaðgengileg.

Samkvæmt heimasíðunni Downdetector hafa þúsundir tilkynninga borist um vandræði við að komast inn á Facebook frá því um sjö í morgun.

Hvert vandamálið er liggur ekki fyrir né hvenær því verður kippt í lag.

Uppfært 09:34: Þetta virðist vera komið í lag.

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