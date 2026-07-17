Poppstjarnan Olivia Rodrigo kom til landsins í morgun eftir að hafa flogið með Icelandair frá Portland samkvæmt heimildum fréttastofu. Stjarnan gaf út plötuna you seem pretty sad for a girl so in love í síðasta mánuði og fer á umfangsmikið tónleikaferðalagi í haust.
Icelandair flaug frá Portland í nótt og lenti í Keflavík klukkan hálf sex í morgunsárið. Samkvæmt heimildum fréttastofu var bandaríska söngkonan í fyrsta farrými og ekki á leið í tengiflug.
Rodrigo er ein stærsta poppstjarna í heimi og rataði þriðja plata hennar, you seem pretty sad for a girl so in love, á metsölulista um allan heim þegar hún kom út 12. júní síðastliðinn. Rodrigo fylgir plötunni eftir með Unraveled-tónleikaferðalaginu sem fer af stað í september og lýkur í maí á næsta ári.
Hún hefur því nægan tíma til að hvíla sig og undirbúa fyrir tónleikaferðalagið og mun eflaust gera það hér á landi á næstunni.