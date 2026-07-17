Lífið

Olivia Rodrigo á Ís­landi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Olivia Rodrigo náðist á mynd í Los Angeles í síðasta mánuði. Spurning hvort Íslendingar verði varir við hana á næstunni.
Olivia Rodrigo náðist á mynd í Los Angeles í síðasta mánuði. Spurning hvort Íslendingar verði varir við hana á næstunni. Getty

Poppstjarnan Olivia Rodrigo kom til landsins í morgun eftir að hafa flogið með Icelandair frá Portland samkvæmt heimildum fréttastofu. Stjarnan gaf út plötuna you seem pretty sad for a girl so in love í síðasta mánuði og fer á umfangsmikið tónleikaferðalagi í haust.

Icelandair flaug frá Portland í nótt og lenti í Keflavík klukkan hálf sex í morgunsárið. Samkvæmt heimildum fréttastofu var bandaríska söngkonan í fyrsta farrými og ekki á leið í tengiflug.

Rodrigo er ein stærsta poppstjarna í heimi og rataði þriðja plata hennar, you seem pretty sad for a girl so in love, á metsölulista um allan heim þegar hún kom út 12. júní síðastliðinn. Rodrigo fylgir plötunni eftir með Unraveled-tónleikaferðalaginu sem fer af stað í september og lýkur í maí á næsta ári.

Hún hefur því nægan tíma til að hvíla sig og undirbúa fyrir tónleikaferðalagið og mun eflaust gera það hér á landi á næstunni.

Tónlist Frægir á ferð Bandaríkin


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