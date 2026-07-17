Innlent

Atli sagður milli­liðurinn í Straumsvíkurmálinu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Atli Freyr Fjölnisson, Íslendingur sem veitti ætluðum fíkniefnum viðtöku, var dæmdur í fimm ára fangelsi.
Atli Freyr Fjölnisson, Íslendingur sem veitti ætluðum fíkniefnum viðtöku, var dæmdur í fimm ára fangelsi. vísir/ernir

Tveir brasilískir kafarar eru í hópi þeirra níu sem sitja í gærsluvarðhaldi vegna Straumsvíkurmálsins svokallaða, mesta kókaínsmygli Íslandssögunnar. Atli Freyr Fjölnisson sem hlaut áður dóm í stóru fíkniefna máli er einnig í haldi.

Fram hefur komið að níu séu í haldi vegna málsins, þar af þrír Íslendingar. Fíkniefnin voru falin í sjókistu súrálsflutningaskipsins Koznitsa sem sigldi hingað úr höfn í Norður-Brasilíu.

Áður viðloðinn smygl

Greint hefur verið frá því að Lárus Freyr Einarsson, sem var sakfelldur fyrir manndráp í Danmörku árið 2011, og Lúther Ólason, sem hlaut dóm fyrir skattsvik í hittifyrra eru í haldi lögreglu. Atli Freyr var samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins handtekinn síðastur Íslendinganna þriggja mánudaginn 29. júní. Heimildir Vísis staðfesta að Atli Freyr sé í haldi grunaður um aðild að málinu.

Atli Freyr hefur áður hlotið dóm í fíkniefnamáli en árið 2016 var hann dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir aðild að smygli á níu kílóum af amfetamíni og tíu kílóum af MDMA í umdeildu máli.

Málið þótti sérstakt að ýmsu leyti og hefur verið kennt við tálbeituaðgerð sem miður fór við Hótel Frón á Laugavegi. Atli Freyr tók við fíkniefnum, sem reyndust gerviefni og eftirlitsbúnaður, fyrir utan fyrrnefnt hótel og var í kjölfarið handtekinn. Málið vakti mikla athygli, ólga og vantraust skapaðist í fíkniefnadeild lögreglu þar sem lögreglufulltrúi var grunaður um græsku af samstarfsmönnum. Honum var vikið frá störfum en hlaut síðar bætur vegna aðgerða gagnvart honum.

Milliliðurinn

Samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins fóru Lárus og Lúther saman í iðnaðarhverfi í Kópavogi til að taka við hluta kókaínsins smyglaða af mönnum sem þangað komu á stórum, hvítum sendiferðabíl. Atli mun samkvæmt heimildum hafa sent þá þangað og verið milliliður þeirra tveggja og þeirra sem afhentu efnin.

Allir sakborningarnir níu voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald til fjögurra vikna í síðustu viku. Enginn hinna grunuðu er skipverji á súrsálsskipinu Koznitsa sem flutti efnin. Það er haldið á önnur mið og var síðast í höfn í Rússlandi.

Straumsvíkurmálið Smygl Fíkniefnabrot Lögreglumál

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