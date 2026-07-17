Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 17. júlí 2026 08:55 Atli Freyr Fjölnisson, Íslendingur sem veitti ætluðum fíkniefnum viðtöku, var dæmdur í fimm ára fangelsi. vísir/ernir Tveir brasilískir kafarar eru í hópi þeirra níu sem sitja í gærsluvarðhaldi vegna Straumsvíkurmálsins svokallaða, mesta kókaínsmygli Íslandssögunnar. Atli Freyr Fjölnisson sem hlaut áður dóm í stóru fíkniefna máli er einnig í haldi. Fram hefur komið að níu séu í haldi vegna málsins, þar af þrír Íslendingar. Fíkniefnin voru falin í sjókistu súrálsflutningaskipsins Koznitsa sem sigldi hingað úr höfn í Norður-Brasilíu. Áður viðloðinn smygl Greint hefur verið frá því að Lárus Freyr Einarsson, sem var sakfelldur fyrir manndráp í Danmörku árið 2011, og Lúther Ólason, sem hlaut dóm fyrir skattsvik í hittifyrra eru í haldi lögreglu. Atli Freyr var samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins handtekinn síðastur Íslendinganna þriggja mánudaginn 29. júní. Heimildir Vísis staðfesta að Atli Freyr sé í haldi grunaður um aðild að málinu. Atli Freyr hefur áður hlotið dóm í fíkniefnamáli en árið 2016 var hann dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir aðild að smygli á níu kílóum af amfetamíni og tíu kílóum af MDMA í umdeildu máli. Málið þótti sérstakt að ýmsu leyti og hefur verið kennt við tálbeituaðgerð sem miður fór við Hótel Frón á Laugavegi. Atli Freyr tók við fíkniefnum, sem reyndust gerviefni og eftirlitsbúnaður, fyrir utan fyrrnefnt hótel og var í kjölfarið handtekinn. Málið vakti mikla athygli, ólga og vantraust skapaðist í fíkniefnadeild lögreglu þar sem lögreglufulltrúi var grunaður um græsku af samstarfsmönnum. Honum var vikið frá störfum en hlaut síðar bætur vegna aðgerða gagnvart honum. Milliliðurinn Samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins fóru Lárus og Lúther saman í iðnaðarhverfi í Kópavogi til að taka við hluta kókaínsins smyglaða af mönnum sem þangað komu á stórum, hvítum sendiferðabíl. Atli mun samkvæmt heimildum hafa sent þá þangað og verið milliliður þeirra tveggja og þeirra sem afhentu efnin. Allir sakborningarnir níu voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald til fjögurra vikna í síðustu viku. Enginn hinna grunuðu er skipverji á súrsálsskipinu Koznitsa sem flutti efnin. Það er haldið á önnur mið og var síðast í höfn í Rússlandi. Straumsvíkurmálið Smygl Fíkniefnabrot Lögreglumál Mest lesið Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Innlent Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna Innlent Fleiri fréttir Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Sjá meira