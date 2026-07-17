Farið hefur verið fram á nauðungarsölu á lóð í Mosfellsbæ í eigu félagsins Render Centium. Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, er helmingseigandi félagsins á móti föður sínum. Krafan er upp á tæpan milljarð króna.
Greint er frá þessu í Heimildinni í dag en í viðtali segir Bergþór að unnið sé að málinu og að hann eigi ekki von á að af nauðungarsölunni verði. Sömuleiðis segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu né hafa fengið greiddan arð.
Lóðirnar sem um ræðir eru við Bjarkarholt 32 og 34 í Mosfellsbæ, á móti Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ. Lóðirnar eignuðust Bergþór og faðir hans þegar þeir keyptu félagið Render Centium sem átti þær árið 2023 í gegnum félag sitt Byggingalausnir ehf. Á lóðunum stóðu áður hús sem hafa verið rifin.
Nauðungarsalan var auglýst í Lögbirtingablaðinu 2. júlí þar sem fram kemur að Efniviður ehf., félag sem fæst við leigu atvinnuhúsnæðis, og Arion banki hafi farið fram á nauðungarsöluna vegna krafna upp á 981 milljón króna.
Samkvæmt umfjöllun Heimildarinnar stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ. Fallið var frá því fyrr á þessu ári.
Bergþór Ólason er raunverulegur eigandi helmings í félaginu Render Centium að því er fram kemur í fyrirtækjaskrá Skattsins. Eignarhaldið er skilgreint sem óbeint eignarhald með óbeinu atkvæðavægi. Helminginn á hann á móti Óla Jóni Gunnarssyni föður sínum.