Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Árni Sæberg skrifar 16. júlí 2026 10:28 Pétur Pétursson var slökkviliðsstjóri í Árnessýslu en hefur nú látið af störfum. Vísir/Egill Stjórn Brunavarna Árnessýslu og Pétur Pétursson fyrrverandi slökkviliðsstjóri, hafa komist að samkomulagi um uppsögn og lok ráðningarsambands. Málið varðar fjárreiður Brunavarna Árnessýslu og er komið á borð lögreglu. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Lárus Kristinn Guðmundsson, varaslökkviliðsstjóra hafi verið ráðinn tímabundið í starf slökkviliðsstjóra. „Við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfsemi Brunavarna Árnessýslu komu fram upplýsingar sem stjórn taldi rétt að vísa til rannsóknar lögreglu. Málið varðar fjárreiður Brunavarna Árnessýslu.“ Stjórn Brunavarna Árnessýslu líti málið alvarlegum augum. Með hliðsjón af því að málið sé nú komið til rannsóknar hjá lögreglu telji stjórn ekki rétt að tjá sig frekar um efni þess að svo stöddu. Stjórn leggi áherslu á að rannsókn fari fram með þeim hætti sem lög mæla fyrir um og að réttur allra aðila málsins verði virtur. Starfsemi Brunavarna Árnessýslu sé óbreytt og öll lögbundin þjónusta og viðbragðsgeta séu óskert. Stjórn þakki starfsfólki fyrir fagmennsku og áframhaldandi mikilvægt starf í þágu íbúa og viðbragðsaðila á starfssvæði Brunavarna Árnessýslu. Fréttin hefur verið uppfærð. Slökkvilið Lögreglumál Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Innlent Fleiri fréttir Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Sjá meira