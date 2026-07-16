Innlent

Mál Péturs slökkvi­liðs­stjóra komið á borð lög­reglu

Árni Sæberg skrifar
Pétur Pétursson var slökkviliðsstjóri í Árnessýslu en hefur nú látið af störfum.
Pétur Pétursson var slökkviliðsstjóri í Árnessýslu en hefur nú látið af störfum. Vísir/Egill

Stjórn Brunavarna Árnessýslu og Pétur Pétursson fyrrverandi slökkviliðsstjóri, hafa komist að samkomulagi um uppsögn og lok ráðningarsambands. Málið varðar fjárreiður Brunavarna Árnessýslu og er komið á borð lögreglu.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Lárus Kristinn Guðmundsson, varaslökkviliðsstjóra hafi verið ráðinn tímabundið í starf slökkviliðsstjóra.

„Við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfsemi Brunavarna Árnessýslu komu fram upplýsingar sem stjórn taldi rétt að vísa til rannsóknar lögreglu. Málið varðar fjárreiður Brunavarna Árnessýslu.“

Stjórn Brunavarna Árnessýslu líti málið alvarlegum augum. Með hliðsjón af því að málið sé nú komið til rannsóknar hjá lögreglu telji stjórn ekki rétt að tjá sig frekar um efni þess að svo stöddu. Stjórn leggi áherslu á að rannsókn fari fram með þeim hætti sem lög mæla fyrir um og að réttur allra aðila málsins verði virtur.

Starfsemi Brunavarna Árnessýslu sé óbreytt og öll lögbundin þjónusta og viðbragðsgeta séu óskert. Stjórn þakki starfsfólki fyrir fagmennsku og áframhaldandi mikilvægt starf í þágu íbúa og viðbragðsaðila á starfssvæði Brunavarna Árnessýslu.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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