Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Árni Sæberg skrifar 14. júlí 2026 13:46 Íslensku fánalitnirnir voru málaðir yfir regnbogafánann á tröppum við Grafarvogskirkju. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári þeirra sem frömdu spellvirki á kirkjutröppum Grafarvogskirkju, með því að mála þær í íslensku fánalitunum. Aðfaranótt 8. júlí síðastliðinn var málað yfir fána hinsegin fólks við tröppur Grafarvogskirkju með íslensku fánalitunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar verknaðinn sem mögulegan hatursglæp en að sögn Hildar Rúnar Björnsdóttur, lögreglufulltrúa á lögreglustöðinni á Vínlandsleið, hefur lögregla enn ekki haft hendur í hári neins vegna málsins. Í raun sé ekkert nýtt að frétta í málinu. Það sé enn í fullri rannsókn og lögregla skoði ýmislegt í tengslum við það. Áður hefur verið greint frá því að tveir menn sjáist á upptöku úr eftirlitsmyndavélum kirkjunnar. Lögreglumál Reykjavík Hinsegin Íslenski fáninn Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ Sjá meira