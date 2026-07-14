Innlent

Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafar­vogs­kirkju

Árni Sæberg skrifar
Íslensku fánalitnirnir voru málaðir yfir regnbogafánann á tröppum við Grafarvogskirkju.
Íslensku fánalitnirnir voru málaðir yfir regnbogafánann á tröppum við Grafarvogskirkju. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári þeirra sem frömdu spellvirki á kirkjutröppum Grafarvogskirkju, með því að mála þær í íslensku fánalitunum.

Aðfaranótt 8. júlí síðastliðinn var málað yfir fána hinsegin fólks við tröppur Grafarvogskirkju með íslensku fánalitunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar verknaðinn sem mögulegan hatursglæp en að sögn Hildar Rúnar Björnsdóttur, lögreglufulltrúa á lögreglustöðinni á Vínlandsleið, hefur lögregla enn ekki haft hendur í hári neins vegna málsins. 

Í raun sé ekkert nýtt að frétta í málinu. Það sé enn í fullri rannsókn og lögregla skoði ýmislegt í tengslum við það. Áður hefur verið greint frá því að tveir menn sjáist á upptöku úr eftirlitsmyndavélum kirkjunnar. 

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