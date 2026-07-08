Innlent

Rúss­neska her­skipið aftur innan lög­sögunnar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov.
Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov. Utanríkisráðuneytið

Rússneskt herskip siglir nú innan efnahagslögsögu Íslands. Sama skip lagði leið sína fram hjá Íslandi fyrr í sumar. Fylgst er grannt með ferðum skipsins.

Þetta kemur fram í tilkynningu á vefsíðu Stjórnarráðsins.

Herskipið nefnist Yuri Ivanov og er innan íslenskrar efnahagslögsögu en fyrir utan íslenska landhelgi. Skipið hefur verið norður og vestur af landinu undanfarna daga og á svipuðum slóðum og það var þegar það kom í lögsöguna í júní.

Í fyrri ferð Yuri Ivanov fylgdust skipverjar með æfingu Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi. Skipið er þó með takmarkaðan vopnabúnað og sinnir fyrst og fremst njósnum og upplýsingaöflun. 

Engin merki eru um að neðansjávarinnviðum eða öryggi sjófarenda stafi ógn af skipinu.

„Landhelgisgæsla Íslands, í nánu samráði við varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og herstjórnir Atlantshafsbandalagsins, fylgist grannt með ferðum skipsins en náið samráð er einnig haft við stjórnstöð bandalagsins á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli,“ segir í tilkynningunni. 

Öryggis- og varnarmál Landhelgisgæslan Rússland

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