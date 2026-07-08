Rússneska herskipið aftur innan lögsögunnar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. júlí 2026 20:18 Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov. Utanríkisráðuneytið Rússneskt herskip siglir nú innan efnahagslögsögu Íslands. Sama skip lagði leið sína fram hjá Íslandi fyrr í sumar. Fylgst er grannt með ferðum skipsins. Þetta kemur fram í tilkynningu á vefsíðu Stjórnarráðsins. Herskipið nefnist Yuri Ivanov og er innan íslenskrar efnahagslögsögu en fyrir utan íslenska landhelgi. Skipið hefur verið norður og vestur af landinu undanfarna daga og á svipuðum slóðum og það var þegar það kom í lögsöguna í júní. Í fyrri ferð Yuri Ivanov fylgdust skipverjar með æfingu Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi. Skipið er þó með takmarkaðan vopnabúnað og sinnir fyrst og fremst njósnum og upplýsingaöflun. Engin merki eru um að neðansjávarinnviðum eða öryggi sjófarenda stafi ógn af skipinu. „Landhelgisgæsla Íslands, í nánu samráði við varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og herstjórnir Atlantshafsbandalagsins, fylgist grannt með ferðum skipsins en náið samráð er einnig haft við stjórnstöð bandalagsins á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli,“ segir í tilkynningunni. Öryggis- og varnarmál Landhelgisgæslan Rússland Mest lesið Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Innlent Lögreglan leitar þessara manna Innlent Fleiri fréttir Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Ríkisútvarpið braut ekki gegn siðareglum Trump, hóteldeilur og VestFest í kvöldfréttum Evrópusambandið sé verkfæri til að ná stöðugleika Stjórnandi drónans taldi sér ógnað og byssumaðurinn dæmdur Aukin framlög til varnarmála og öflugur stuðningur við Úkraínu á leiðtogafundi NATO Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp Gæsluvarðhald framlengt í Straumsvíkurmálinu Lögreglan leitar þessara manna Ísland skari fram úr ESB á flestum mælikvörðum Rannsaka málið sem hatursglæp Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Eldsvoði á Siglufirði nam þriðjungi bættra tjóna Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Fara áfram fram á varðhald yfir öllum níu Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Raforkueftirlitið fylgist með að lægri raforkukostnaður skili sér til neytenda Spenna á ráðstefnu NATO, raforkukostnaður og biskup um regnbogafánann „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Sjá meira