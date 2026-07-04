Fjórir karlmenn á þrítugs- og fertugsaldri voru handteknir á Akureyri vegna stórfelldrar líkamsárásar í gærkvöldi. Tveir voru fluttir á bráðamóttökuna með beinbrot.
Þetta staðfestir Heimir Heiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra í samtali við fréttastofu. Mennirnir fjórir eru nú allir lausir úr haldi eftir að hafa gist fangageymslu að lokinni skýrslutöku.
„Þetta var fyllerísrugl sem braust út í slagsmál,“ segir hann og bætir við að atvikið hafi átt sér stað í heimahúsi í útjaðri bæjarins. Hann segir að þrír mannanna haldi til í húsinu en að sá fjórði hafi villst þarna inn sökum ástands og í raun verið þar fyrir tilviljun þegar að átökin brutust út.
Mennirnir séu allir heimamenn á Akureyri og falla ekki undir að teljast góðkunningjar lögreglu. Sá yngsti í hópnum er fæddur eftir aldamót 2000. Allir mennirnir voru í annarlegu ástandi við handtöku. Málið er nú til rannsóknar.