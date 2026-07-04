Líkamsárás og ölvunarakstur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. júlí 2026 07:26 Töluvert var um ölvunarakstur. Vísir/Vilhelm Einn er í haldi lögreglu grunaður um líkamsárás í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um mál í Kópavogi og Breiðholti. Töluvert var um ölvunarakstur í gærkvöldi. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki eru veittar nánari upplýsingar um líkamsárásina en er sá handtekni einnig grunaður um eignaspjöll. Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnes, var tvisvar sinnum óskað eftir aðstoð lögreglu vegna þjófnaðar úr verslunum. Þar voru síðan tveir handteknir vegna ölvunaraksturs. Einnig voru tveir handteknir í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes, fyrir að aka undir áhrifum. Annar var talinn vera ölvaður en hinn undir áhrifum fíkniefna. Lögreglumenn á lögreglustöð fjögur, sem sjá um Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ, voru kallaðir til aðstoðar á vettvangi tveggja umferðarslysa. Þá voru fjórir ökumenn handteknir vegna ölvunar- og/eða vímuefnaaksturs. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Innlent Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Innlent Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Innlent Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innlent Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Innlent „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Innlent Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals Innlent Fleiri fréttir Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals „Sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki“ Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Sjá meira