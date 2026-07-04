Innlent

Líkams­á­rás og ölvunar­akstur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Töluvert var um ölvunarakstur.
Töluvert var um ölvunarakstur. Vísir/Vilhelm

Einn er í haldi lögreglu grunaður um líkamsárás í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um mál í Kópavogi og Breiðholti. Töluvert var um ölvunarakstur í gærkvöldi.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki eru veittar nánari upplýsingar um líkamsárásina en er sá handtekni einnig grunaður um eignaspjöll.

Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnes, var tvisvar sinnum óskað eftir aðstoð lögreglu vegna þjófnaðar úr verslunum. Þar voru síðan tveir handteknir vegna ölvunaraksturs.

Einnig voru tveir handteknir í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes, fyrir að aka undir áhrifum. Annar var talinn vera ölvaður en hinn undir áhrifum fíkniefna.

Lögreglumenn á lögreglustöð fjögur, sem sjá um Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ, voru kallaðir til aðstoðar á vettvangi tveggja umferðarslysa. Þá voru fjórir ökumenn handteknir vegna ölvunar- og/eða vímuefnaaksturs.

Lögreglumál Reykjavík

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