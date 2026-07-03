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Stað­festa hnífstunguárás: Gerandinn hand­tekinn

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lítill vasahnífur sást á vettvang í gærkvöldi, að sögn vitnis.
Lítill vasahnífur sást á vettvang í gærkvöldi, að sögn vitnis. Aðsent

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldi um blóðugan aðila sem var sagður hafa orðið fyrir líkamsárás. Í ljós kom að viðkomandi hafði verið stunginn með hníf.

Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en leiða má líkur á því að um sé að ræða sama atvik og fréttastofa greindi frá í gærkvöldi, þar sem vitni gengu fram á blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu.

Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfesti við fréttastofu að sérsveitin hefði verið kölluð til aðstoðar en verið snúið við.

Í yfirlitinu segir að greinagóð lýsing hafi fylgt tilkynningunni og að lögregla hafi haft upp á árásarmanninum stuttu síðar. Sá var handtekinn og vistaður í fangageymslu.

Þolandinn var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar.

Málið er í rannsókn.

Lögreglumál

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