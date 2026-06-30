Lífið

Mormónastjarna kemur út úr skápnum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Raunveruleikastjarnan Layla Taylor kom út sem tvíkynhneigð á dögunum.
Raunveruleikastjarnan Layla Taylor kom út sem tvíkynhneigð á dögunum. Sebastian Reuter/Getty Images for Clarins USA

Raunveruleikastjarnan Layla Taylor úr alræmdu þáttunum Secret Lives of Mormon Wives hefur fundið ástina með nýrri kærustu. Taylor kom út sem tvíkynhneigð í hlaðvarpi Jay Shetty og segir að strangt trúarlegt uppeldið hafi gert henni erfitt að skilja kynhneigð sína.

Er þetta í fyrsta sinn sem Taylor ræðir kynhneigð sína opinskátt 

„Í fullri hreinskilni þá vissi ég ekkert hvernig ég ætti að nálgast þetta í langan tíma,“ segir Taylor í hlaðvarpinu On Purpose sem Jay Shetty heldur uppi. „Ég er hinsegin, ég er tvíkynhneigð og ég er fyrir konur og karla.“

Layla Taylor er 25 ára gömul og ólst upp í ströngu mormónasamfélagi í Utah, Bandaríkjunum. Hún á tvö börn með fyrrverandi eiginmanni sínum Clayton Wessell. 

„Þegar ég var að alast upp þá passaði ég ekki inn í hópinn af mörgum ástæðum. Ég ólst upp í samfélagi þar sem allir voru hvítir og ég fann strax hvað ég stóð mikið fyrir utan sem lítil svört stelpa. Það tók meira á mig en ég áttaði mig á þá.“

Hún segist snemma hafa fundið fyrir tilfinningum gagnvart öðrum stelpum en hélt að það væri eitthvað sem hún gæti aldrei gert neitt í. 

„Ég fann alltaf fyrir þessu en skildi það ekki, ég gat verið að horfa á unglingaþættina Pretty Little Liars þar sem ein stelpan var að kyssa aðra stelpu og man eftir að hafa hugsað: Afhverju finnst mér þetta heitt? Ég skildi ekki þessar tilfinningar en þegar ég fór að verða vör við framsetningu á fjölbreyttum hinsegin fyrirmyndum gat ég loksins hugsað: Okei, þetta er eðlilegt.“

Hún segist þó lengi vel hafa ýtt þessum tilfinningum frá sér eins og hún gat.

„Ég gerði lítið úr þeim í langan tíma en nú finnst mér ég loksins kominn á þann stað að ég nenni ekki lengur að fá ekki að vera ég sjálf. Ég vil sýna heiminum allar mínar hliðar og ég er mjög stolt af því í dag að vera komin út.“

Layla Taylor skaust upp á stjörnuhimininn í fyrstu seríu af Secret Lives of Mormon Wives en þættirnir veita innsýn í daglegt líf kvenna í Utah sem tilheyra mormónasamfélaginu þar og eru sannarlega ekki lausir við dramað. Taylor greindi frá því að engin af meðstjörnum hennar úr þáttunum hafi vitað um kynhneigð hennar fyrr en nú.

„Mig langaði ekki að koma út í textaskilaboðum og mig langaði að hitta þær til að segja þeim frá þessu. Auðvitað gætu þær heyrt þetta í hlaðvarpinu fyrst en svo tala ég við þær næst þegar við hittumst,“ segir hún en hún staðfesti sömuleiðis að hún væri byrjuð með konu og vill halda nafninu leyndu eins og er. 

Hinsegin Bíó og sjónvarp


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