Mormónastjarna kemur út úr skápnum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 30. júní 2026 13:00 Raunveruleikastjarnan Layla Taylor kom út sem tvíkynhneigð á dögunum. Sebastian Reuter/Getty Images for Clarins USA Raunveruleikastjarnan Layla Taylor úr alræmdu þáttunum Secret Lives of Mormon Wives hefur fundið ástina með nýrri kærustu. Taylor kom út sem tvíkynhneigð í hlaðvarpi Jay Shetty og segir að strangt trúarlegt uppeldið hafi gert henni erfitt að skilja kynhneigð sína. Er þetta í fyrsta sinn sem Taylor ræðir kynhneigð sína opinskátt „Í fullri hreinskilni þá vissi ég ekkert hvernig ég ætti að nálgast þetta í langan tíma,“ segir Taylor í hlaðvarpinu On Purpose sem Jay Shetty heldur uppi. „Ég er hinsegin, ég er tvíkynhneigð og ég er fyrir konur og karla.“ View this post on Instagram A post shared by Jay Shetty (@jayshetty) Layla Taylor er 25 ára gömul og ólst upp í ströngu mormónasamfélagi í Utah, Bandaríkjunum. Hún á tvö börn með fyrrverandi eiginmanni sínum Clayton Wessell. „Þegar ég var að alast upp þá passaði ég ekki inn í hópinn af mörgum ástæðum. Ég ólst upp í samfélagi þar sem allir voru hvítir og ég fann strax hvað ég stóð mikið fyrir utan sem lítil svört stelpa. Það tók meira á mig en ég áttaði mig á þá.“ Hún segist snemma hafa fundið fyrir tilfinningum gagnvart öðrum stelpum en hélt að það væri eitthvað sem hún gæti aldrei gert neitt í. „Ég fann alltaf fyrir þessu en skildi það ekki, ég gat verið að horfa á unglingaþættina Pretty Little Liars þar sem ein stelpan var að kyssa aðra stelpu og man eftir að hafa hugsað: Afhverju finnst mér þetta heitt? Ég skildi ekki þessar tilfinningar en þegar ég fór að verða vör við framsetningu á fjölbreyttum hinsegin fyrirmyndum gat ég loksins hugsað: Okei, þetta er eðlilegt.“ View this post on Instagram A post shared by Layla Taylor (@laylaleannetaylor) Hún segist þó lengi vel hafa ýtt þessum tilfinningum frá sér eins og hún gat. „Ég gerði lítið úr þeim í langan tíma en nú finnst mér ég loksins kominn á þann stað að ég nenni ekki lengur að fá ekki að vera ég sjálf. Ég vil sýna heiminum allar mínar hliðar og ég er mjög stolt af því í dag að vera komin út.“ Layla Taylor skaust upp á stjörnuhimininn í fyrstu seríu af Secret Lives of Mormon Wives en þættirnir veita innsýn í daglegt líf kvenna í Utah sem tilheyra mormónasamfélaginu þar og eru sannarlega ekki lausir við dramað. Taylor greindi frá því að engin af meðstjörnum hennar úr þáttunum hafi vitað um kynhneigð hennar fyrr en nú. View this post on Instagram A post shared by The Secret Lives of Mormon Wives (@secretlivesonhulu) „Mig langaði ekki að koma út í textaskilaboðum og mig langaði að hitta þær til að segja þeim frá þessu. Auðvitað gætu þær heyrt þetta í hlaðvarpinu fyrst en svo tala ég við þær næst þegar við hittumst,“ segir hún en hún staðfesti sömuleiðis að hún væri byrjuð með konu og vill halda nafninu leyndu eins og er. Hinsegin Bíó og sjónvarp Mest lesið Fann ástina og tók sénsinn í New York Lífið Lést af völdum alnæmis Lífið „Þetta eru pjöllu-klútar“ Lífið Mormónastjarna kemur út úr skápnum Lífið Ókunnug mamma ekki sátt með kaupin Tíska og hönnun Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert Lífið Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás Lífið Fyrsta stiklan úr mynd Eggers og Sjónar Bíó og sjónvarp Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Lífið Synir Britney gengu tískupallinn í París Tíska og hönnun Fleiri fréttir Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Kominn á toppinn Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Lét drauminn rætast á Ítalíu Syrgja Arnar Atla sem lést 24 ára gamall Nálgast hundrað þúsund fylgjendur á Instagram og rekur sveitahótel Sindri gerðist trukkabílstjóri Piparmeyjan Paul mæti á skjáinn í júlí Laufey óskar ástinni sinni til hamingju með daginn Kolfinna Nikulás og Sturla Atlas halda á ný mið Greta Salóme á von á sínu þriðja Sjá meira