Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni

Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar og formaður hagræðingarhóps Reykjavíkurborgar, og Kári Sigurðsson, formaður Sameykis, eru sammæðra hálfbræður. Samtöl þeirra á milli undanfarna daga og inn í sumarið gætu orðið áhugaverð enda gæta þeir ólíkra hagsmuna við niðurskurð hjá Reykjavíkurborg.
Róbert leiðir vinnu nýs meirihluta við hagræðingu og breytingar á stjórnkerfi borgarinnar. Kári fer fyrir Sameyki, stéttarfélagi fjölda starfsmanna borgarinnar, og hefur gagnrýnt tímasetningu fyrstu uppsagna meirihlutans.
Þeir eru þannig báðir í miðju einu heitasta máli borgarinnar um þessar mundir — annar sem formaður hópsins sem á að finna leiðir til að hagræða, hinn sem formaður félagsins sem gætir hagsmuna margra þeirra starfsmanna sem aðgerðirnar snerta.
Átján starfsmönnum á skrifstofu borgarstjóra var sagt upp í vikunni og níu færð til í starfi. Rúmlega helmingur þeirra sem misstu vinnuna er í Sameyki.
Kári sagði í samtali við fréttastofu að þungt hefði verið yfir ráðhúsinu eftir uppsagnirnar. Aðgerðirnar sjálfar hefðu ekki endilega komið á óvart, enda hefði hagræðing verið boðuð, en tímasetningin vekti spurningar. Hann sagðist velta fyrir sér hversu vel ígrundaðar ákvarðanirnar væru.
Róbert var nýverið skipaður formaður stýrihóps um hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar hjá borginni. Hópurinn á að leggja fram tillögur jafnóðum og vinna hans miðar að því að draga úr kostnaði við yfirbyggingu, einfalda stjórnsýslu og breyta skipulagi borgarkerfisins.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir von á fleiri hagræðingaraðgerðum síðar í sumar. Ekki sé tímabært að kynna þær en nú verði unnið að þeim sem kynntar voru í vikunni. Sem dæmi sé ráðningabann, skoða eigi viðveru starfsmanna og utanlandsferðir þeirra.