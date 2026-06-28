Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Telma Tómasson skrifar 28. júní 2026 21:02 Áskell Heiðar Ásgeirsson er framkvæmdastjóri Landsmóts hestamanna sem haldið verður í Skagafirði um næstu helgi en mótið var síðast haldið í Víðidal fyrir tveimur árum. Vísir/Vilhelm Undirbúningur Landsmóts hestamanna er á lokametrunum, en búist er við allt að átta þúsund gestum, þar á meðal fjölda útlendra áhugamanna um íslenska hestinn. Mótssvæðið er sagt tilbúið fyrir þá hundruð hesta sem koma fram í keppni og sýningu, en samningaviðræður við veðurguðina standa enn yfir, að sögn framkvæmdastjóra mótsins. Landsmót hestamanna er haldið annað hvert ár, að þessu sinni að Hólum í Hjaltadal í Skagafirði og hefst viðburðurinn sunnudaginn 5. júlí. Undirbúningur hefur staðið yfir mánuðum saman, hundruð keppenda og sýnenda mæta til leiks, þá viku sem mótið er, og skráðir hestar eru alls um níu hundruð. Gestir fjölmenna jafnan á þessa eina stærstu samkomu áhugamanna um íslenska hestinn. „Það sem er kannski svolítið einkennandi fyrir þetta mót hjá okkur er að fólk dvelur lengi, kemur og er hérna hjá okkur í viku flestir. Þegar þetta nær hámarki á föstudag eða laugardag þá geri ég ráð fyrir að hér verði kannski á bilinu 6-8000 gestir,“ segir Áskell Heiðar Ásgeirsson framkvæmdastjóri Landsmóts. Um fjórðungur gestanna erlendis frá Að hans sögn verður töluvert af erlendum gestum. „Það hefur haldist nokkuð lengi að þeir eru 20-25% gestanna og það er það sama og við erum að sjá í miðasölunni hjá okkur. Flest híbýli sem eiga að hýsa mannskapinn eru fullbókuð og hesthúsin í Skagafirði eru stappfull meðan mesta álagið er. Skipulagning hefur að sögn gengið vel og gert ráð fyrir að keppendur og aðstandendur þeirra fari að streyma norður um miðja vikuna. Frábær aðstaða og samningaviðræður standa yfir við veðurguðina „Æfingatímar hefjast á miðvikudaginn og við ætlum auðvitað að vera klár með allt handa þeim þá. Vellirnir eru auðvitað búnir að vera á mikilli notkun upp á síðkastið, bæði úrtökur og kynbótasýningar og svo auðvitað þetta kennslusvæði Háskólans á Hólum.“ „Þetta er auðvitað svæði sem er í notkun allt árið og svo var mikið byggt upp hérna fyrir mótið 2016. Við búum að því að það er frábær aðstaða hérna á vallarstæðinu öllu saman þannig að við verðum klár þegar keppenur og gestir fara að streyma að. Samningaviðræður við veðurguðina hafa staðið yfir um nokkurn tíma, en endanlegar niðurstöður ekki enn ljósar. „Ég hef svarað því til við fólk sem hefur talað um veðrið að ef þú ætlar að dvelja einhvers staðar á Íslandi í heila viku þá sérðu nú yfirleitt allan skalann. Vonandi verðum við meira með gott veður heldur en slæmt,“ segir Áskell Heiðar Ásgeirsson, framkvæmdatsjóri Landsmóts hestmanna. Landsmót hestamanna Hestar Skagafjörður Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína Innlent Fleiri fréttir Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Sjá meira