Það ríkti sannkölluð hátíðarstemning í Hörpu þegar Stefán Hilmarsson steig á svið fyrir fullum sal á fyrri af tveimur uppseldum afmælistónleikum sínum. Tilefnið var sextugsafmæli söngvarans og um leið fjörutíu ár frá því hann hóf tónlistarferil sinn.
Á efnisskránni var farið yfir nær fjóra áratugi í tónlist, allt frá fyrstu skrefunum með lög á borð við Sókrates og 18 rauðar rósir yfir í mörg af vinsælustu lögum Sálarinnar hans Jóns míns, þar á meðal Ekkert breytir því, Hvar er draumurinn og fjölmörg önnur sem hafa fylgt landsmönnum í gegnum tíðina. Síðari tónleikarnir fara fram í kvöld en uppselt er á þá.
Stefán naut liðsinnis fjölmargra gesta á sviðinu, meðal annars Gospelkórs Lindakirkju, Eyjólfs Kristjánssonar, sonars síns, Birkis Steins Stefánssonar, og þeirra Ernu Hrannar og Regínu Óskar, sem lögðu bæði til bakraddir og sungu með Stefáni í nokkrum lögum kvöldsins.
Á tónleikunum heiðraði Stefán einnig minningu vinar síns, Björgvins Halldórssonar, með flutningi á laginu Í gær, sem þeir sungu saman á plötu Björgvins árið 2003.
Áhorfendur fengu einnig fyrsta sýnishornið úr væntanlegri kvikmynd, Hvar er draumurinn, þegar kynningarstikla var frumsýnd í salnum. Myndin byggir á söngleik sem saminn var upp úr lögum Sálarinnar og vakti mikla athygli þegar hann var settur upp af nemendum Verzlunarskóla Íslands fyrir tveimur árum.
Hápunktur kvöldsins kom þó undir lok tónleikanna þegar félagar Stefáns úr Sálinni hans Jóns míns komu óvænt á sviðið. Sveitin hefur ekki komið fram saman í um áratug og viðtökurnar létu ekki á sér standa. Salurinn stóð á fætur þegar þeir fluttu nokkur af þekktustu lögum sveitarinnar.
Rætt var við Stebba fyrir tónleikana í kvöldfréttum Sýnar í gær. Sjá má innslagið í spilaranum að neðan.