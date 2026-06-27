Lífið

Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman ára­tug

Atli Ísleifsson skrifar
Stefán naut liðsinnis fjölmargra gesta á sviðinu.
Stefán naut liðsinnis fjölmargra gesta á sviðinu. Mummi Lú

Það ríkti sannkölluð hátíðarstemning í Hörpu þegar Stefán Hilmarsson steig á svið fyrir fullum sal á fyrri af tveimur uppseldum afmælistónleikum sínum. Tilefnið var sextugsafmæli söngvarans og um leið fjörutíu ár frá því hann hóf tónlistarferil sinn.

Á efnisskránni var farið yfir nær fjóra áratugi í tónlist, allt frá fyrstu skrefunum með lög á borð við Sókrates og 18 rauðar rósir yfir í mörg af vinsælustu lögum Sálarinnar hans Jóns míns, þar á meðal Ekkert breytir því, Hvar er draumurinn og fjölmörg önnur sem hafa fylgt landsmönnum í gegnum tíðina. Síðari tónleikarnir fara fram í kvöld en uppselt er á þá.

Stebbi Hilmars og troðfull Eldborg.Mummi Lú

Stefán naut liðsinnis fjölmargra gesta á sviðinu, meðal annars Gospelkórs Lindakirkju, Eyjólfs Kristjánssonar, sonars síns, Birkis Steins Stefánssonar, og þeirra Ernu Hrannar og Regínu Óskar, sem lögðu bæði til bakraddir og sungu með Stefáni í nokkrum lögum kvöldsins.

Stemningin var svakaleg!Mummi Lú

Á tónleikunum heiðraði Stefán einnig minningu vinar síns, Björgvins Halldórssonar, með flutningi á laginu Í gær, sem þeir sungu saman á plötu Björgvins árið 2003.

Áhorfendur fengu einnig fyrsta sýnishornið úr væntanlegri kvikmynd, Hvar er draumurinn, þegar kynningarstikla var frumsýnd í salnum. Myndin byggir á söngleik sem saminn var upp úr lögum Sálarinnar og vakti mikla athygli þegar hann var settur upp af nemendum Verzlunarskóla Íslands fyrir tveimur árum.

Stefán Hilmarsson með þeim Regínu Ósk og Ernu Hrönn. Mummi Lú

Hápunktur kvöldsins kom þó undir lok tónleikanna þegar félagar Stefáns úr Sálinni hans Jóns míns komu óvænt á sviðið. Sveitin hefur ekki komið fram saman í um áratug og viðtökurnar létu ekki á sér standa. Salurinn stóð á fætur þegar þeir fluttu nokkur af þekktustu lögum sveitarinnar.

Rætt var við Stebba fyrir tónleikana í kvöldfréttum Sýnar í gær. Sjá má innslagið í spilaranum að neðan. 

Stebbi Hilmars ávarpar Eldborgargesti.

Stebbi í stuði.Mummi Lú

Sálin hans Jóns míns steig á stokk í fyrsta sinn í rúman áratug.Mummi Lú

Eyjólfur Kristjánsson var að sjálfsögðu á meðal gesta.Mummi Lú

Stefán heiðraði minningu vinar síns og samferðamanns, Björgvins Halldórssonar, með flutningi á laginu Í gær.Mummi Lú

Á efnisskránni var farið yfir nær fjóra áratugi í tónlist.Mummi Lú

Birkir Steinn Stefánsson, sonur Stefáns Hilmarssonar, tók lagið.Mummi Lú

Regína Ósk og Erna Hrönn. Mummi Lú

Skjóttu, skjóttu, ááá, skjóttu!Mummi Lú

Flottur Stebbi.Mummi Lú

Rífandi stuð.Mummi Lú
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