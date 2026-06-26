Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi í haust en verðbólga hefur aukist þvert á spár. Við ræðum við hann í kvöldfréttum en hann segir það vonbrigði hversu mikið flugfargjöld hafa hækkað og segir að grannt sé fylgst með því að lækkun olíuverðs á heimsmarkaði skili sér til neytenda. Þá mætir Halla Gunnarsdóttir formaður VR til okkar til að fara yfir þetta mál.
Björgunarsveitir í Venesúela eru í kappi við tímann að ná til fólks sem enn er fast í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Þúsunda er saknað og hið minnsta sex hundruð eru látnir. Við fjöllum um þetta og ræðum við jarðeðlisfræðing frá Venesúela sem búsettur hefur verið á Íslandi í áratug.
Við fjöllum líka um umferðarljósin á höfuðborgarsvæðinu og breytingar sem gera á þeim. Bjarki fréttamaður lítur við í Hrafnagili þar sem gríðarleg uppbygging hefur orðið á síðustu árum.
Við kynnum okkur einnig deilur um grásleppuskúr sem nýttur hefur verið fyrir gusur og skellum okkur í Hörpu þar sem Stefán Hilmarsson fagnar stórafmæli í kvöld með sérstökum tónleikum.