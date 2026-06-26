Baðlón suðvesturhorninu hefur verið sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns sem lenti í vinnuslysi á hálu gólfi og hlaut áverka. Niðurstaðan var því sú að um óhappatilvik hafi verið að ræða sem vinnuveitandanum verður ekki kennt um með saknæmri háttsemi.
Í dómnum segir að starfsmaðurinn fyrrverandi, sem er kona, hafi verið að sækja vaðskó til að ná í óhrein glös út í baðlónið þegar hún rann á blautu gólfi búningsklefans, féll og rak höfuð og öxl í viðarskáp. Í ljós kom við læknaskoðun að hún hefði hlotið heilahristing með langvarandi afleiðingum, svo sem skertu úthaldi og minni, höfuðverkjum og fleira.
Sjúkratryggingar Íslands og TM tryggingar höfðu þegar viðurkennt bótaskyldu og fengið sérfræðing til að meta varanlegan miska, sem var metinn 20 stig, og fékk konan greiddar bætur á þeim grundvelli.
Þetta mál snerist aftur á móti um skaðabótaábyrgð vinnuveitandans, sem var sýknaður.
Tveir fyrrverandi starfsmenn báru vitni um að gólfin í búningsklefunum yrðu reglulega mjög hál og að starfsmenn hefðu ítrekað kvartað. Fram kom í máli þeirra að stjórnendur hefðu ákveðið að setja ekki mottur á gólfin af útlitsástæðum, en sett þess í stað viðvörunarskilti og látið moppa reglulega.
Þá vildi starfsmaðurinn fyrrverandi meina að vinnuaðstæður hefðu verið óforsvaranlegar og að gólfið væri óvarin slysagildra. Hún sagði að baðlónið hefði brotið gegn lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og ekki tilkynnt slysið til Vinnueftirlitsins fyrr en 11 mánuðum síðar, sem stefnandi taldi eiga að leiða til rýmri sönnunarkrafna henni í hag.
Aftur á móti féllst dómari í Héraðsdómi Reykjaness á það að flísarnar uppfylltu viðeigandi kröfur og staðla. Þá þótti sýnt fram á að baðlónið hefði reynt að stemma stigu við slysahættu með því að bera sérstök efni á gólfin, setja upp viðvörunarskilti og láta þurrka gólfin reglulega. Ekki væri hægt að gera ríkari kröfur en lög og reglur mæltu fyrir um eða krefjast þess að fallhætta væri með öllu útilokuð.
Þótt tilkynning til Vinnueftirlitsins hafi dregist breytti það ekki sönnunarstöðu málsins þar sem aðdragandi slyssins var óumdeildur og aðstæður á vettvangi höfðu ekkert breyst.
Þá kom fram í mati dómarans að stefnandi hefði starfað hjá lóninu í hálft ár og mátt vita að gólfin gætu verið hál.
Niðurstaðan var því sú að um óhappatilvik hafi verið að ræða sem vinnuveitandanum verður ekki kennt um með saknæmri háttsemi. Baðlónið var því sýknað.