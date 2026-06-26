Syrgja Arnar Atla sem lést 24 ára gamall Sigurgeir Þorkelsson skrifar 26. júní 2026 13:42 Arnar Atli lést þann 19. júní síðastliðinn. Innsent „Það er með ólýsanlegri sorg í hjarta sem við kveðjum dásamlegan strák, einungis 24 ára gamlan, en hann féll fyrir eigin hendi á dögunum eftir mikla og erfiða baráttu,“ segir Sigfríður Agnes Friðfinnsdóttir um Arnar Atla Björnsson, fæddan 2. ágúst 2001, sem lést þann 19. júní síðastliðinn. Sigfríður, sem iðulega er kölluð Siffa, er æskuvinkona Evu Lindar, móður Arnars Atla. Siffa segir sorg fjölskyldunnar mikla og hefur blásið til söfnunar fyrir hennar hönd. „Fjölskyldan hefur ekki mikið á milli handanna og það væri gott að geta hjálpað þeim með útfararkostnað.“ Minnist Arnars með hlýju. „Við áttum mörg góð spjöll um lífið og tilveruna. Hann var líka mikill húmoristi og gat þrátt fyrir sín veikindi alltaf skotið inn húmor.“ Siffa segir Arnar Atla hafa verið einstaka sál og mikinn dýravin sem alltaf setti sjálfan sig ávallt í síðasta sæti. „Hann vildi allt fyrir alla gera og var tilbúinn að hjálpa öðrum jafnvel þegar hann átti sjálfur mjög erfitt.“ Arnars er meðal annars minnst fyrir listræna hæfileika sína. Innsent/Arnar Atli Þá hafi Arnar Atli einnig verið listrænn og skapandi. „Hann var magnaður listamaður sem skildi eftir sig fjölda af fallegum teikningum og málverkum sem sýndu hversu hæfileikaríkur hann var.“ Kerfið brást Arnari Atla Siffa segir hluta sorgarinnar vera hve sárlega kerfið hafi brugðist honum. „Því miður glímdi hann við fjölþættan vanda og kerfið brást honum strax frá barnæsku. Hann lenti ítrekað á milli kerfa og fékk ekki þá hjálp sem hann þurfti.“ Það var síðan þegar neyðin var stærst sem kerfið brást í síðasta skipti. „Síðasta skiptið sem hann var inni á geðdeild reyndi hann tvívegis að taka sitt eigið líf. Samt sem áður ákvað geðdeildin að útskrifa hann. En því miður viku eftir útskrift tókst honum endanlega að taka sitt eigið líf.“ Næmt auga fyrir smáatriðum skín í gegn á þessari teikningu Arnars. Innsent/Arnar Atli Ungi maðurinn með stóra hjartað veitti lífsbjörg Aðstandendur reyni nú að finna huggun í því að hafa fengið tækifæri til að kveðja hann á sjúkrahúsinu og að hann hafi nú fundið sinn frið. „Hann var úrskurðaður látinn 19. júní en þar sem hann var líffæragjafi var hjarta hans látið ganga svo allir gætu kvatt þennan fallega engil. Hann var svo góð sál og var alltaf tilbúinn til að gefa frá sér það síðasta sem hann átti, þótt hann ætti mjög lítið sjálfur. Meira að segja eftir hans andlát gaf hann frá sér það síðasta sem hann gat, sem voru hans líffæri, svo aðrir gætu öðlast betra líf.“ Söfnun stendur yfir Fjölskylda Arnars stendur nú frammi fyrir því að þurfa að standa straum af kostnaði við útför og hefur í því, eins og fram kom hér á undan, verið blásið til söfnunar. „Hver einasta króna telur og rennur beint í að gefa honum þá fallegu hinstu kveðjustund sem hann á skilið.“ Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi er bent á stuðning í Sorgarmiðstöð s. 551-4141, upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is og á Píeta símann s.552-2218. 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