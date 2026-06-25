Kolfinna Nikulás og Sturla Atlas halda á ný mið Sigurgeir Þorkelsson skrifar 25. júní 2026 13:06 Stjörnuparið Sturla Atlas og Kolfinna Nikulásdóttir létu sig ekki vanta. Owen Fiene Listaparið Kolfinna Nikulásdóttir og Sigurbjartur Sturla Atlason hafa sett íbúð sína við Mýrargötu á sölu. Íbúðin er 84 fermetrar og biður parið um litlar 89,9 milljónir fyrir hana. Kolfinna hefur getið sér gott orð sem leikstjóri og Sigurbjartur bæði sem leikari og sem tónlistarmaður, undir listamannsnafninu Sturla Atlas. Hlýleg íbúð við Mýrargötu stendur nú áhugasömum til boða.Lind Hjónaleysin fengu tækifæri til að vinna saman í fyrra þegar Borgarleikhúsið sýndi Hamlet undir leikstjórn Kolfinnu með Sigurbjart sem Hamlet sjálfan. Íbúðin er á annarri hæð með svölum.Lind Vísir birti fyrst fréttir af því að parið væri að slá sér upp í mars árið 2024. Innréttingar eru spánnýjar og borðplatan er úr ljósum kvartssteinn.Lind Það var svo ekki nema hálfu ári seinna sem fréttir bárust af því að þau hefðu keypt saman íbúð við Mýrargötu. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni. Innsent Íbúðin er í nýbyggingu byggðri árið 2023. Hjónaherbergið snýr út í umfaðmandi inngarðinn. Lind Íbúðin sjálf er 76 fermetrar og geymslan átta fermetrar. Það er sannarlega ekki alltaf sem slíkur zen-inngarður fylgir með íbúðum. Hér er sko hægt að slaka á. Lind Fasteignaauglýsinguna má finna með að smella hér. Hús og heimili Fasteignamarkaður Tengdar fréttir Sturla Atlas festir kaup á 47 fermetra stúdíóíbúð Leikarinn Sigurbjartur Sturla Atlason, þekktur sem Sturla Atlas, festi kaup á glæsilegri stúdíóíbúð við Mýrargötu í Reykjavík, á 51,5 milljónir króna. 5. október 2023 16:06 Mest lesið Bónorð yfir síðum bjór á Brooklyn-brúnni Lífið Konungur retróleikja slekkur á straumum: „Ég vissi ekki að maður gæti fengið borgað fyrir þetta“ Leikjavísir Hvað veistu um... Ross í Friends? Lífið Greta Salóme á von á sínu þriðja Lífið GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði Lífið Quarashi hyggst „Do it again“ Tónlist Ungir veiðimenn nutu sín í sólinni Lífið Getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum? Áskorun Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár Menning Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Lífið Fleiri fréttir Kolfinna Nikulás og Sturla Atlas halda á ný mið Greta Salóme á von á sínu þriðja Bónorð yfir síðum bjór á Brooklyn-brúnni Ungir veiðimenn nutu sín í sólinni Hvað veistu um... Ross í Friends? GusGus drottning og frú selja í Hafnarfirði „Þetta átti allt að gerast og ég er þakklát í dag“ Athafnahjón selja sjarmerandi hús í Vesturbæ Ólík túlkun listamanna á Reykjavík í tvær aldir „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Jóhann Örn fulltrúi Íslands í Mr. Bear Europe Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Sjá meira