Lífið

Kol­finna Niku­lás og Sturla Atlas halda á ný mið

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Stjörnuparið Sturla Atlas og Kolfinna Nikulásdóttir létu sig ekki vanta.
Stjörnuparið Sturla Atlas og Kolfinna Nikulásdóttir létu sig ekki vanta. Owen Fiene

Listaparið Kolfinna Nikulásdóttir og Sigurbjartur Sturla Atlason hafa sett íbúð sína við Mýrargötu á sölu. Íbúðin er 84 fermetrar og biður parið um litlar 89,9 milljónir fyrir hana. 

Kolfinna hefur getið sér gott orð sem leikstjóri og Sigurbjartur bæði sem leikari og sem tónlistarmaður, undir listamannsnafninu Sturla Atlas. 

Hlýleg íbúð við Mýrargötu stendur nú áhugasömum til boða.Lind

Hjónaleysin fengu tækifæri til að vinna saman í fyrra þegar Borgarleikhúsið sýndi Hamlet undir leikstjórn Kolfinnu með Sigurbjart sem Hamlet sjálfan.

Íbúðin er á annarri hæð með svölum.Lind

Vísir birti fyrst fréttir af því að parið væri að slá sér upp í mars árið 2024. 

Innréttingar eru spánnýjar og borðplatan er úr ljósum kvartssteinn.Lind

Það var svo ekki nema hálfu ári seinna sem fréttir bárust af því að þau hefðu keypt saman íbúð við Mýrargötu. 

Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni. Innsent

Íbúðin er í nýbyggingu byggðri árið 2023. 

Hjónaherbergið snýr út í umfaðmandi inngarðinn. Lind

Íbúðin sjálf er 76 fermetrar og geymslan átta fermetrar. 

Það er sannarlega ekki alltaf sem slíkur zen-inngarður fylgir með íbúðum. Hér er sko hægt að slaka á. Lind

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