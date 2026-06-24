Stytting hringvegarins sú næstmesta á þessari öld Kristján Már Unnarsson skrifar 24. júní 2026 22:24 Nýja leiðin yfir Hornafjörð opnuð. Gauti Árnason, formaður bæjarráðs Hornafjarðar, Ragnar Þór Ingólfsson, starfandi innviðaráðherra, og Bergþóra Þorkelsdóttir vegamálastjóri klippa á borðann. KMU Ný brú yfir Hornafjarðarfljót var opnuð í dag. Hringvegurinn styttist um tólf kílómetra og leiðin milli Reykjavíkur og Hafnar um næstum fimmtán kílómetra. Vegamálastjóri sagði í ávarpi við brúarvígsluna að slík stytting hefði ekki orðið á hringveginum frá því Hvalfjarðargöng voru opnuð árið 1998. Í kvöldfréttum Sýnar var sýnt frá vígslu nýs þjóðvegar þvert yfir Hornafjörð. Mannfjöldi mætti til að fylgjast með borðaklippingu, ræðuhöldum og kórsöng en athöfnin fór fram á nýju Hornafjarðarfljótsbrúnni. Hún er 250 metra löng og lengst fjögurra brúa á nýja vegarkaflanum en alls voru um átján kílómetrar lagðir af nýjum vegum. Athugasemd: Eftir að fréttin var birt hefur borist ábending um að með opnun Vaðlaheiðarganga í lok árs 2018 hafi hringvegurinn styst um sextán kílómetra. Það sé mesta stytting hringvegarins frá opnun Hvalfjarðarganga. Þau sem klipptu á borðann voru Ragnar Þór Ingólfsson, starfandi innviðaráðherra, Bergþóra Þorkelsdóttir vegamálastjóri og Gauti Árnason, formaður bæjarráðs Hornafjarðar. Svo skemmtilega vildi til að skærin sem ráðherrann notaði voru einnig notuð árið 1961 við vígslu fyrri brúarinnar yfir Hornafjarðarfljót. Vörubíll frá árinu 1956 var fyrsti bíllinn til að aka yfir brúna eftir að hún var formlega opnuð. Sami trukkur var einnig notaður við vegagerð vegna fyrri brúarinnar yfir Hornafjarðarfljót árið 1961.Egill Aðalsteinsson Að borðaklippingunni lokinni ók fyrsti bílinn formlega yfir brúna. Það var vörubíll af Ford-gerð, árgerð 1956. Hann hafði einnig verið notaður í vegagerð sem fylgdi brúarsmíðinni árið 1961 og kom frá bænum Svínafelli í Nesjum í Hornafirði. Við vígsluathöfnina fengu gestir að hlýða á söng Kvennakórs Hornafjarðar. Konurnar hafa vakið athygli í héraði fyrir að syngja burt einbreiðu brýrnar. Núna tókst þeim að syngja þrjár þeirra burt. Kvennakór Hornafjarðar syngur einbreiðu brýrnar burt.Egill Aðalsteinsson Rætt var við borðaklipparana í sjónvarpsfrétt Sýnar en einnig við Karl Andreassen, forstjóra Ístaks, verktakans sem annaðist verkið, en það kostaði alls um tíu milljarða króna. Einnig má heyra brot af kórsöngnum hér í myndskeiðinu: Vegurinn um Hornafjörð er fyrsta verkefnið sem lokið er við á grundvelli laga um samvinnuverkefni. Það þýðir að innheimt verður veggjald af vegfarendum. Gjaldtakan hefst þó ekki fyrr en 1. september í haust en fram að því verður ókeypis að aka um veginn. Stakt gjald fyrir ökutæki undir 3,5 tonnum verður 1.500 krónur, 2.100 krónur fyrir millistóra bíla frá 3,5 til 7,5 tonnum og 4.500 krónur fyrir bíla yfir 7,5 tonnum. Afsláttarkjör verða fyrir litla og millistóra bíla og þak sett á mánaðarlegar greiðslur. Horft yfir nýju Hornafjarðarfljótsbrúna í átt til Mýra. Fláajökull, einn af skriðjöklum Vatnajökuls, sést fjær.Egill Aðalsteinsson Hér að neðan má sjá verkefni Vegagerðarinnar í sumar. Sumarvegaframkvæmdir Skrunið inn og smellið á fletina til að sjá upplýsingar um verkefnin. Sveitarfélagið Hornafjörður Vegagerð Veggjöld Samgöngumál Byggingariðnaður Umferðaröryggi Tengdar fréttir Öll stór verkútboð liggja í salti hjá Vegagerðinni Útboð stórra verka hafa verið stopp hjá Vegagerðinni frá því síðastliðið haust og stefnir í að engar nýjar stórframkvæmdir hefjist á þessu ári. 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