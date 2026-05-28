Framsókn og óháðir hafa myndað meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar með Viðreisn. Framsókn og óháðir unnu stórsigur í kosningunum og fengu fjóra menn kjörna og Viðreisn einn.
Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að málefnasamningur með 34 atriðum hafi verið handsalaður í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði í dag. Meðal áhersluatriða sé uppbygging og breytingar í skólamálum, áframhaldandi lækkun skulda og fjölmargar aðgerðir til að gera lífsgæðin í Ísafjarðarbæ enn betri fyrir fólk á öllum aldri með bættum innviðum og þjónustu. Þá verði áfram unnið að því að fjölga verðmætum störfum á svæðinu.
Gylfi Ólafsson bæjarfulltrúi Viðreisnar verður bæjarstjóri, Kristján Þór Kristjánsson oddviti Framsóknar og óháðra verður formaður bæjarráðs og Elísabet Samúelsdóttir úr sama flokki forseti bæjarstjórnar.
„Ég er spenntur og auðmjúkur gagnvart nýju hlutverki. Ég bý að því að hafa verið í bæjarstjórn síðustu fjögur ár og þekki því ágætlega til flestra mála sem viðkoma rekstrinum. Það er traust milli okkar og Framsóknar. Við sækjum saman út frá miðjunni með hagsmuni bæjarbúa í fyrirrúmi,“ segir Gylfi Ólafsson.
„Við í Framsókn og óháðum erum mjög ánægð með samkomulagið við Viðreisn. Framsókn var í minnihluta við upphaf síðasta kjörtímabils. Stefnan okkar þá var að vinna vel með meirihluta að öllum góðum málum sveitarfélaginu og íbúum til heilla. Við munum ekki breyta út af þeirri stefnu og vonumst til að vinna vel með öllum flokkum í bæjarstjórn. Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur og tökum við vel í öll mál sem við teljum bæta hag eða líðan íbúa í sveitarfélaginu,“ segir Kristján Þór Kristjánsson.