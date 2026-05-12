Inn­brot hjá Stjörnugrís og ólga meðal flug­manna

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum Bylgjunnar fjöllum við um innbrot inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi aðfararnótt mánudags þar sem svínum var gefið frelsi. 

Við heyrum í forstjóra fyrirtækisins sem segir að grísir hafi drepist í hamaganginum og að dýraverndunarsinnar séu grunaðir um að hafa staðið á bakvið innbrotið.

Þá tökum við stöðuna á kjaradeilu flugmannna og Icelandair en formaður FÍA segist ósáttur með að forstjóri flugfélagsins skyldi hafa boðað flugmenn á sinn fund. Með því sé verið að fara framhjá stéttarfélaginu.

Að auki verður rætt við Jóhann Pál Jóhannsson umhverfis- og orkumálaráðherra sem kallar eftir því að flokkarnir í sveitarstjórnum skýri afstöðu sína til mögulegrar sölu á orkuinnviðum áður en gengið verður að kjörborðinu á laugardaginn kemur.

Í sportpakka dagsins verður farið yfir stöðuna í körfuboltanum bæði karla- og kvennamegin. 

