Í hádegisfréttum Bylgjunnar fjöllum við um innbrot inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi aðfararnótt mánudags þar sem svínum var gefið frelsi.
Við heyrum í forstjóra fyrirtækisins sem segir að grísir hafi drepist í hamaganginum og að dýraverndunarsinnar séu grunaðir um að hafa staðið á bakvið innbrotið.
Þá tökum við stöðuna á kjaradeilu flugmannna og Icelandair en formaður FÍA segist ósáttur með að forstjóri flugfélagsins skyldi hafa boðað flugmenn á sinn fund. Með því sé verið að fara framhjá stéttarfélaginu.
Að auki verður rætt við Jóhann Pál Jóhannsson umhverfis- og orkumálaráðherra sem kallar eftir því að flokkarnir í sveitarstjórnum skýri afstöðu sína til mögulegrar sölu á orkuinnviðum áður en gengið verður að kjörborðinu á laugardaginn kemur.
Í sportpakka dagsins verður farið yfir stöðuna í körfuboltanum bæði karla- og kvennamegin.