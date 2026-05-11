Í hádegisfréttum fjöllum við um rúmenska manninn sem náði að svíkja 160 milljónir út úr Arion banka á dögunum og flúði svo land með Norrænu.
Hann var svo gripinn glóðvolgur af rúmensku lögreglunni og stendur til að framselja hann til Íslands þar sem hann mun svara til saka.
Þá fjöllum við um Hantaveirusmitið um borð í farþegaskipinu Hondius en fólkið um borð er nú á leið til síns heima.
Að auki verður rætt við sveitastjórann í Grímsnes- og Grafningshreppi sem gagnrýnir þá staðreynd að fjöldi íbúa í hreppnum sem séu með ótilgreint heimilisfang hafi margfaldast fyrir komandi kosningar.
Í sportpakkanum heyrum við svo í nýkrýndum Bakgarðshlaupsmeistara sem kom í mark eldsnemma í morgun eftir að hafa hlaupið tæpa 250 kílómetra.