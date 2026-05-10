Sverrir Helgason, yfirlýstur „kynþáttaraunhyggjumaður“ og talsmaður fjöldabrottvísana innflytjenda frá Miðausturlöndum, flutti ræðu á kosningaviðburði ungliðahreyfingar Miðflokksins við miklar undirtektir viðstaddra.
Hann sagði sig úr stjórn ungliðahreyfingarinnar í október í kjölfar þess að fjallað var um rasískar yfirlýsingar hans. Fjallað var um ummæli hans í hlaðvarpinu Bjórkastinu þar sem hann talaði um mikilvægi genamengis í aðlögunarhæfni aðfluttra.
Á samfélagsmiðlum hefur hann margoft talað fyrir fjöldabrottvísunum á aðfluttu fólki frá Miðausturlöndum og víðar að. Undanfarið hafa málefni hinsegin fólks verið honum hugleikin en hann hefur birt fleiri færslur þar sem hann kallar regnbogafánann „alnæmisfánann“.
Í kjölfar þess að Sverrir sagði sig úr stjórn Ungra Miðflokksmanna sagði Anton Sveinn McKee, formaður hreyfingarinnar, að Sverrir talaði ekki fyrir hönd Ungra Miðflokksmanna. Allir séu velkomnir í starfið og beri sjálfir ábyrgð á eigin orðum.
Í ræðu sinni að þessu sinni fjallaði hann einnig um málefni hinsegin fólks og mikilvægi þess að Miðflokksmenn gæfu ekki eftir. Barátta þeirra væri háð í þágu barna og að landið væri „fokkt“ næði Miðflokkurinn ekki áhrifum.
Hann lauk tölu sinni við mikil fagnaðarlæti, faðmlög og húrrahróp. Haft var samband við Sverri Helgason og Anton Svein McKee við vinnslu þessarar fréttar en hvorugur þeirra vildi tjá sig.
Einn fyrrverandi stjórnarmaður og einn núverandi stjórnarmaður Ungra Miðflokksmanna sem viðrað hafa umdeildar skoðanir opinberlega tala ekki fyrir hönd ungliðahreyfingarinnar. Þetta segir formaður Ungra Miðflokksmanna. Hann segir einstaklinga bera ábyrgð á eigin orðum, allir séu velkomnir í hreyfinguna.
Hugtak um fjöldabrottflutning fólks af erlendum uppruna sem var þar til nýlega bundið við ystu hægri öfgar í Evrópu er byrjað að láta á sér kræla í íslenskri stjórnmálaumræðu. Varaþingmaður Miðflokksins gerði því nýlega skóna að reka íslenskan ríkisborgara úr landi í samfélagsmiðlafærslu.
Ölgerðin segist ekki vera í samstarfi við Bjórkastið eða stjórnanda þess, Sverri Helgason, í tengslum við orkudrykkinn Egils Orku. Sverrir lýsti drykknum sem opinberum drykk „íslenska öfgahægrisins“ og hafa aðrir gantast með að hann tengist hvítri kynþáttahyggju.