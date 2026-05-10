Í hádegisfréttum á Bylgjunni verður rætt við íslenskan íbúa á Tenerife sem kippir sér lítið upp við það að hantaveiruskipið Hondius er nú lagt við höfn skammt frá heimili hennar. Hún fagnar því að fyllsta öryggis sé gætt.
Við tökum einnig stöðuna á pólitíkinni í Bretlandi þar sem allt virðist í upplausn innan raða Verkamannaflokksins. Þingmaður úr röðum Kier Starmer forsætisráðherra Bretlands skorar á ráðherra innan flokksins að bjóða Starmer byrginn. Um hálfgerða uppreisn er að ræða.
Við ræðum einnig við framkvæmdastjóra Barnaheilla sem gagnrýnir frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð fyrir fólk á flótta sem á að vísa úr landi harðlega. Hún segir það óboðlegt að frelsissvipta börn í viðkvæmri stöðu.
Þá tökum við stöðuna á Bakgarðshlaupinu þar sem níu hlauparar hafa nú verið að í um 27 klukkustundir.
Í sportinu förum við yfir úrslit gærkvöldsins úr Bónus deild karla í körfubolta.