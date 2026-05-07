Umsókn Skotfélags Reykjavíkur um starfsleyfi á Álfsnesi er enn til afgreiðslu hjá Reykjavíkurborg. Forsvarsmenn félagsins segja iðkendur skotíþrótta orðna langeyga eftir því að borgaryfirvöld taki af skarið og sjái til þess að skotsvæðið verði opnað. Opna verði svæðið til að þjóna ýmsum nauðsynlegum verkefnum.
Í pistli sem birtur var á vef Skotfélagsins í gær eru nokkur af þessum verkefnum nefnd, eins og þjálfun skotíþróttafólks, æfingar og próftökur fyrir veiði, verkleg þjálfun fyrir tilvonandi byssuleyfishafa og alþjóðlegt mótahald.
Þar segir einnig að félagsmenn í Skotfélagi Reykjavíkur séu 1.800 talsins en mun fleiri hafi sótt svæðið, þar sem það hefur verið opið öllum sem vilja æfa sig, án tillits til félagsaðildar.
„SKOTREYN er í sömu stöðu í nágrenni við okkur og til skammar fyrir Reykjavíkurborg að vera ekki búin að taka af skarið og sjá til þess að sjálfboðaliðarekin íþróttafélög þurfi ekki að eyða öllum sínum tíma í að berja á hinu opinbera í stað þess að vera að efla íþróttastarf í landinu,“ segir í pistlinum.
Þá eru embættismenn og kjörnir fulltrúar hvattir til að grípa til aðgerða.
Starfsleyfi skotvallarins var fellt úr gildi í október í fyrra en lengi hefur verið deilt um svæðið, þó skotvöllurinn hafi verið rekinn þar í meira en áratug. Það var úrskurðarnefnd sem felldi úr gildi ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um að samþykkja starfsleyfið á þeim grunni að eftirlitið hefði átt að krefjast þess að hljóðmælingar færu fram á vellinum.
Búið er að grípa til mikilla umbóta á svæði Skotfélags Reykjavíkur á undanförnum árum. Þá hafa verið framkvæmdar hljóðmælingar. Verkfræðistofan VERKÍS var fengin til að vinna skýrslu um hljóðmengun frá svæðinu í ágúst í fyrra en í pistlinum segir að hljóðmengunin hafi ávallt verið innan leyfilegra marka.