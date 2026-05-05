Portúgölsk kona á sjötugsaldri, sem reyndi að smygla fíkniefnum innbyrðis til landsins, þurfti að fara í bráðaaðgerð og liggur nú á Landspítalanum. Í kvöldfréttum verður rætt við lögreglu sem segir að málum sem snúa að burðardýrum hafi fjölgað verulega. Að jafnaði séu hátt í tuttugu manns í gæsluvarðhaldi vegna slíkra brota á Suðurnesjum.
Við hittum einnig oddvita Miðflokksins og Viðreisnar í borginni og spyrjum hvort flokkarnir eigi mögulega samleið í meirihlutasamstarfi. Þá rýnum við í pólitíkina í Kópavogi. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í bæjarfélaginu en Samfylkingin er á siglingu. Áhugamenn um stjórnmál sem halda úti hlaðvarpinu „Korter í kosningar“ mæta í myndver og fara yfir spennandi stöðu.
Skellt verður í lás hjá síðustu kaffihúsum Kaffitárs í lok mánaðar. Við förum á eitt kaffihúsið og ræðum við rekstarstjóra kaffihúsanna í beinni en fyrirtækið á ríflega þrjátíu ára sögu að baki. Þá skoðar Kristján Már Unnarsson framkvæmdir við Fossvogsbrú en staurar fyrir brúarstöpla voru reknir niður í sjávarbotn í fyrrinótt.
Í Sportinu hittum einn reynslumesta leikmann Bestu deildarinnar sem kom fyrst til landsins fyrir fjórtán árum og í Íslandi í dag höldum við áfram kosningaumfjöllun okkar um málefnin sem eru í brennidepli á landsbyggðinni. Í kvöld förum við á Vesturland og Vestfirði og ræðum við íbúa. Ekki missa af því.
